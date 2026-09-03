افتتاح طرحهای گردشگری در شیراز با ۹ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی
با حضور قائم مقام وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، طرحهای گردشگری در شیراز با ۹ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با حضور قائم مقام وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی چندین طرح گردشگری و صنایع دستی در شیراز به بهرهبرداری رسید.
این طرحها شامل بزرگترین مجتمع گردشگری استان فارس در ۱۰ هکتار شامل انواع مراکز پذیرایی ، سرگرمی و اقامتی است که با هشت هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری به بهرهبرداری رسیده است.
هتل پروانه با ظرفیت ۵۰ تخت و ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی به بهرهبرداری رسید که ظرفیت اسکان استان فارس با افتتاح این هتل به ۲۶۲۲۰ تخت رسید.
همچنین بزرگترین و همچنین نخستین محله صنایع دستی کشور در شیراز شهر جهانی صنایع دستی به بهرهبرداری رسید؛ این محله دارای خانههای سنتی زیادی است در شش خانه در فاز نخست هنرمندان به صورت زنده به آموزش کار و فروش صنایع دستی میپردازند.
دبیرخانه رویداد مهر هم در سفر قایم مقام وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی کار خود را آغاز کرد این رویداد قرار است در هفته گردشگری در مهر امسال شروع به کار کند.