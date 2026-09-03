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مراسم وداع و تشییع شهدای حمله موشکی دشمن به آغاجاری

مراسم تشییع پیکر مطهر ۶ شهید حمله دشمن آمریکایی بامداد پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ در آغاجاری برگزار شد.
عکاس :ابراهیم جرفی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ - ۱۱:۵۰
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برچسب ها: خوزستان ، شهادت
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