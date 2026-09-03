پخش زنده
امروز: -
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: یک قلاده خرس زخمی منطقه حفاظت شده دنا به علت شدت خونریزی داخلی تلف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دیانتی نسب افزود: این خرس ماده ۴ ساله در حاشیه باغات سیب و انگور روستای دهنو شهرستان دنا هدف شلیک ۲ گلوله چهارپاره از سوی متخلف زیست محیطی قرار گرفته بود.
وی اضافه کرد: با وجود بیهوش کردن خرس و انجام اقدامات اولیه درمانی و هماهنگی برای اعزام به مرکز دامپزشکی شیراز، اما متاسفانه در مسیر راه به علت خون ریزی شدید داخلی تلف شد.