به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دیانتی نسب افزود: این خرس ماده ۴ ساله در حاشیه باغات سیب و انگور روستای دهنو شهرستان دنا هدف شلیک ۲ گلوله چهارپاره از سوی متخلف زیست محیطی قرار گرفته بود.

وی اضافه کرد: با وجود بیهوش کردن خرس و انجام اقدامات اولیه درمانی و هماهنگی برای اعزام به مرکز دامپزشکی شیراز، اما متاسفانه در مسیر راه به علت خون ریزی شدید داخلی تلف شد.