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به منظور آمادگی دفاعی مردم، آموزشهای نظامی و کار با اسلحه در کنار تجمعات شبانه در مساجد و پایگاههای روستاها شهرستان کبودراهنگ در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مسجد جامع روستای «ویان» یکی از این مساجد است که در کنار تجمعات شبانه مساجد و پایگاههای روستاها ، محلی برای آموزش کار با اسلحه است.
در کنار این حضور پرشکوه، شور و شوق مردم برای یادگرفتن کار با سلاح و فنون نظامی، صفحهای دیگر از آمادگی گروههای مختلف مردم برای دفاع از وطن است.
ارائه آموزشهای نظامی به مردم، برنامهای که از چند ماه پیش برای آشنا کردن بیشتر مردم با نحوه کار با سلاح در مواقع ضروری آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد.
تا کنون بیش از ۴۰ هزار نفر از کلاسهای آموزشی کار با اسلحه و نظامی در شهرستان کبودراهنگ بهرهمند شدهاند.