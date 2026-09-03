معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بازنگری در شاخص‌ها و مسیر توسعه شبکه ملی اطلاعات را ضروری دانست و تأکید کرد که توسعه این شبکه باید از مرحله ایجاد آن تفکیک شود و نحوه و کیفیت توسعه شبکه با شاخص‌های مشخص و قابل سنجش ارزیابی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جلسه نظارتی شبکه ملی اطلاعات صبح امروز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه با حضور احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جمعی از معاونان ستادی وزارت ارتباطات و معاونان و مدیران حوزه شبکه ملی اطلاعات برگزار شد.

چیت‌ساز در این جلسه با تأکید بر ضرورت بازنگری در شاخص‌ها و مسیر توسعه شبکه ملی اطلاعات، بر تفکیک مفهوم ایجاد شبکه از توسعه آن تأکید کرد و خواستار تعریف شاخص‌های مشخص برای سنجش نحوه، کیفیت و میزان توسعه این شبکه شد.

ضرورت توزیع مراکز داده

وی توزیع‌شدگی مراکز داده در سراسر کشور را یکی از محور‌های مهم توسعه شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و با اشاره به چالش‌های امنیتی و ضرورت افزایش تاب‌آوری شبکه، بر حرکت به سمت توزیع مراکز داده در نقاط مختلف کشور تأکید کرد.

چیت‌ساز همچنین استانداردسازی این پراکندگی را ضروری دانست و بر استقرار مراکز داده در نقاط مختلف کشور بر اساس یک استاندارد واحد، مشخص و قابل اتکا تأکید کرد.

استفاده از تجربه‌های بین‌المللی در بازنگری شبکه ملی اطلاعات

معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات با اشاره به برنامه‌های برنامه هشتم توسعه و ضرورت بازنگری در شبکه ملی اطلاعات، بر استفاده از تجربه‌ها و مدل‌های بین‌المللی در بازطراحی و بازنگری پروژه‌های مرتبط با این شبکه تأکید کرد.

وی همچنین مشارکت مجموعه‌های تخصصی و بین‌المللی را در این فرآیند مؤثر دانست و خواستار بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برای دستیابی به خروجی‌های دقیق‌تر در بازنگری شبکه ملی اطلاعات شد.

شبکه ملی اطلاعات از «پاسخگو» به «مطالبه‌گر» تبدیل شده است

در ابتدای این جلسه، وحید یزدانیان، معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات، گزارشی از برنامه‌ها، پروژه‌های در دست اجرا و روند پیشرفت شبکه ارائه کرد.

یزدانیان با اشاره به بررسی ریشه‌ای چالش‌های شبکه ملی اطلاعات، تغییر پارادایم در سیاستگذاری و راهبری این شبکه و تبدیل جایگاه آن از «پاسخگو» به «مطالبه‌گر» را از رویکرد‌های جدید در این حوزه عنوان کرد.

وی افزود: شبکه ملی اطلاعات در تعامل با دولت، مجلس، سیاستگذاران و دستگاه‌های مختلف، ضمن ایفای نقش راهبری، انجام وظایف دستگاه‌ها در لایه‌های مختلف شبکه را مطالبه می‌کند.

معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات همچنین تأکید کرد که تحقق شاخص‌های تعیین‌شده به‌تنهایی به معنای تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات نیست و حتی رسیدن همه شاخص‌ها به صد درصد نیز نمی‌تواند به‌تنهایی بیانگر شکل‌گیری کامل این شبکه باشد.

یزدانیان با بیان اینکه تمرکز صرف بر درصد تحقق شاخص‌ها می‌تواند شبکه را از ایده اصلی خود دور کند، بر شکل‌گیری شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان یک امر «انضمامی» و در بستر واقعی جامعه و زیست‌بوم فناوری اطلاعات تأکید کرد.

وی همچنین «جامعه‌گرا شدن» شبکه ملی اطلاعات را از دیگر رویکرد‌های مورد تأکید دانست و گفت: این شبکه صرفاً یک شبکه حاکمیتی نیست، بلکه متعلق به مردم و همه اجزای زیست‌بوم فناوری اطلاعات است و تمامی بخش‌ها باید در شکل‌گیری و توسعه آن نقش داشته باشند.

معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات با تأکید بر اینکه این شبکه صرفاً برای شرایط بحران طراحی نشده است، تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات باید در شرایط عادی نیز مورد استفاده مردم، کسب‌وکارها، دستگاه‌های اجرایی و سایر اجزای جامعه قرار گیرد.

در ادامه این جلسه، مدیران و معاونان حوزه شبکه ملی اطلاعات، برنامه‌های جاری، پروژه‌های در دست اجرا و چشم‌انداز این حوزه را تشریح کردند و معاونان ستادی و کارشناسان تخصصی وزارت ارتباطات نیز ضمن بررسی مستند برنامه‌ها و عملکرد ارائه‌شده، دیدگاه‌ها و پرسش‌های خود را مطرح و پیشنهاد‌هایی برای ارتقای عملکرد و هدفمندتر شدن مسیر توسعه شبکه ملی اطلاعات ارائه کردند.

در این جلسه، موضوعات و محور‌های مطرح‌شده با هدف پیگیری مستمر برنامه‌ها، اصلاح شاخص‌ها و ارزیابی دقیق‌تر روند توسعه شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد موارد مورد تأکید در نشست‌های نظارتی بعدی پیگیری و گزارش پیشرفت آنها ارائه شود.

سلسله نشست‌های «پنجشنبه‌های نظارتی» به‌صورت مستمر و هفتگی برگزار می‌شود و طی آن عملکرد مجموعه‌های مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور تیم‌های تخصصی مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد.