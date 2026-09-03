

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد مقدسی گفت: در پی گزارش تیم تجسس مبنی بر فعالیت یک باند حرفه‌ای در زمینه سرقت از انباری و مشاعات ساختمان، اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و دستگیری اعضای این باند در دستور کار قرار گرفت و در ادامه یکی از متهمان پرونده دستگیر شد.

وی افزود: متهم پس از انتقال به مقر پلیس و در جریان تحقیقات تخصصی، با توجه به مستندات موجود به نقش خود در سرقت‌های متعدد از مشاعات ساختمان اعتراف کرد و مدعی شد به عنوان پوشش و نگهبان، زمینه فعالیت و فرار سارق اصلی معروف به «جواد اره» را فراهم می‌کرده است.

سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری تهران ادامه داد: با توجه به اینکه این پرونده از جمله پرونده‌های سرنخ‌دار تلفنی بود، بررسی پرونده‌های مشابه و شناسایی متهمان مرتبط با جدیت در دستور کار مأموران قرار گرفت.

مقدسی گفت: مأموران با بررسی مستندات تصویری به‌دست‌آمده از صحنه‌های سرقت و انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و پلیسی، موفق شدند هویت متهم اصلی را شناسایی کنند و پس از اخذ دستورات قضایی لازم، عملیات دستگیری وی را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: در ادامه تحقیقات و با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی، محل اختفای متهم در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۱۵ رازی، در محدوده خیابان کارگر، شناسایی شد.

سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری تهران افزود: مأموران پس از اطمینان از حضور متهم در محل و هماهنگی با مرجع قضایی، در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه وی را دستگیر و به یگان انتظامی منتقل کردند.

مقدسی با اشاره به سوابق متهم خاطرنشان کرد: متهم دارای سوابق متعدد بوده و پس از مواجهه با مستندات تصویری مربوط به وقوع سرقت، به بزه ارتکابی اعتراف کرد و مدعی شد اموال مسروقه از جمله برنج و روغن پس از سرقت، به مالک یک دستگاه خودروی سمند تحویل داده شده است.

وی در پایان گفت: پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، متهمان به همراه پرونده و شکات برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند و با صدور قرار قضایی، روانه زندان شدند.