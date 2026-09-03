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اجلاسیه شهدای روحانی ۱۴ شهریور در شهرکرد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، مدیر حوزههای علمیه استان با اشاره به اینکه اجلاسیه ۸۰ شهید روحانی استان در راستای کنگره ملی ۲هزار و ۷۵۰ شهید استان برگزار میشود، گفت: در دهه سوم شهریورماه کنگره ملی شهدای استان برگزار میشود که در همین راستا یادوارههای شهدای محله و شهدای شهرستانی و نیز اجلاسیه استانی در دستور کار قرار گرفت.
سعیدی در خصوص اقدامات انجام گرفته برای برپایی اجلاسیه شهدای روحانیت در استان، گفت: کمیتههای تولید محتوا، سرگذشتپژوهی، سرکشی از خانوادههای شهدای روحانی، پشتیبانی، روابط عمومی و کمیته اجلاسیه شکل گرفت. این محفل نورانی ۱۴ شهریورماه با حضور حجتالاسلام حاجتی، امام جمعه موقت اهواز و جمعی از مسئولان استانی، ائمه جمعه و جماعات، روحانیون و طلاب، مدیران، کادر، اساتید حوزه و خانوادههای معظم شهدا برگزار خواهد شد.
وی با تصریح اینکه در دهه ۶۰ قریب به ۳۰۰ طلبه در استان داشتیم، بیان کرد: از این تعداد، ۸۰ طلبه در جبهههای حق علیه باطل به درجه رفیع شهادت نائل شدند، ۶۰ روحانی جانباز شدند و ۸۰ روحانی نیز رزمنده هستند.