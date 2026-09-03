به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جایی که استقلال و پرسپولیس، صد و هفتمین بار مقابل هم ایستادند و مردمی که از سراسر ایران برای تماشای شهر آورد به نصف جهان آمده بودند، اما داستان این بازی فقط درباره دو تیم و نتیجه نبود، این بار بخش مهمی از روایت تصویری این شهرآورد را اصفهانی‌ها ثبت کردند.

۱۶دوربین، در نقاط مختلف ورزشگاه، لحظه‌های ناب این مسابقه را به مخاطبان پای تلویزیون رساند. پشت این تصاویر یک کادر فنی اصفهانی قرار داشت.

کنار پوشش شهر اورد صدا وسیمای مرکز استان بازی ذوب آهن و پیکان را هم پوشش داد.

قبل از شهر آورد هم باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس شرایط آزادی ۶ زندانی را فراهم کرد. پس از ۹۰ دقیقه سوت پایان شهرآورد ۱۰۷، در نقش جهان اصفهان به صدا در آمد، شهری که نه فقط میزبان دو رقیب قدیمی، بلکه حالا بخشی از تاریخ این رقابت جذاب را در دل خود ثبت کرد.