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رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی از پیشرفت حدود ۳۰ درصدی ساخت این دستگاه خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از تجهیزات شتابگر با استفاده از ظرفیت دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و صنایع داخلی در حال طراحی و ساخت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، لاریجانی افزود: در اجرای این طرح از همه ظرفیتهای علمی و صنعتی کشور استفاده میشود و طراحی و ساخت قطعات به مجموعههای مختلف دانشگاهی و شرکتهای دانشبنیان واگذار شده و بیش از ۵۰ مهندس در این فرایند فعالیت دارند.
وی با اشاره به اهمیت بومیسازی فناوریهای مورد نیاز شتابگر گفت: هدف فقط ساخت یک دستگاه نیست؛ بلکه در جریان طراحی و تولید تجهیزات، فناوریهای جدیدی در کشور ایجاد میشود که بعدها در صنایع و علوم مختلف کاربرد خواهند داشت.
وی با اشاره به روند تأمین اعتبار پروژه اظهار کرد: بودجه شتابگر ملی از مسیر کمیسیون ماده ۲۸ پیگیری و تصویب شده و در صورت تأمین اعتبارات مطابق برنامه، پیشبینی میشود پروژه طی حدود هفت تا هشت سال آینده به مرحله بهرهبرداری برسد.
مدیر بخش علمی پروژه تأکید کرد: تمرکز اصلی بر ساخت خود دستگاه و تجهیزات تخصصی آن است و موضوع صرفاً احداث ساختمان نیست.
لاریجانی با اشاره به آثار اجرای این طرح بر استان قزوین گفت: شرکتهای مهم استان در بخشهایی از پروژه درگیر شدهاند و برخی از آنها برای آغاز قراردادهای خود منتظر تأمین اعتبار هستند.
شتابگر ملی؛ قزوین را به قطب علمی منطقه تبدیل میکند
رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی گفت: با تکمیل و آغاز به کار شتابگر ملی، قزوین به یکی از قطبهای بزرگ علمی کشور و منطقه تبدیل میشود و زمینه فعالیت چند صد تا چند هزار کارشناس و ایجاد شرکتهای دانشبنیان در حوزههای مختلف فراهم خواهد شد.
جواد لاریجانی افزود: انتخاب قزوین برای اجرای این پروژه بر اساس مطالعات دقیق زمینشناسی و علمی انجام شده است؛ زیرا محل استقرار شتابگر باید از ارتعاشات و عوامل مزاحم به دور باشد و از نظر دسترسی دانشگاههای سراسر کشور نیز موقعیت مناسبی داشته باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای کاربردی شتابگر ملی گفت: این طرح میتواند زمینه فعالیت شرکتهای مختلف در حوزههایی مانند پزشکی، صنعت و کشاورزی را فراهم کند و به دنبال آن، اشتغال و فضای علمی استان قزوین را متحول سازد.
رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی تأکید کرد: برای این پروژه باید یک پیوست اجتماعی نیز در نظر گرفته شود، چرا که حضور شمار زیادی از دانشمندان، متخصصان و کارشناسان در قزوین، فضای اجتماعی و اقتصادی استان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
لاریجانی گفت: هسته اولیه این پروژه و رصدخانه ملی در دولتهای گذشته شکل گرفت و دولتهای مختلف با گرایشهای سیاسی متفاوت، از ادامه آن حمایت کردهاند.
رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی با اشاره به حمایت وزارت علوم، معاونت علمی ریاست جمهوری و معاون اول رئیسجمهور از پروژه شتابگر ملی گفت: پیش از آغاز جنگ، درباره بودجه این طرح تصمیماتی گرفته شده بود که با توجه به شرایط جنگی و اولویتهای آن، ادامه روند اجرایی به پس از پایان جنگ موکول شد.
لاریجانی در تشریح اهمیت علمی شتابگرها گفت: در جهان، شتابگرها کاربردهای مختلفی دارند؛ برخی از آنها برای بررسی ساختار هسته و کشف ذرات جدید به کار میروند.
رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی همچنین از همکاری سازمان انرژی اتمی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی و دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در اجرای این طرح قدردانی کرد و گفت: بخشی از زمین دانشگاه بینالمللی امام خمینی برای اجرای پروژه در اختیار قرار گرفته و ایجاد دانشکدهای برای آموزش و تربیت نیروی متخصص نیز در دستور کار است.
لاریجانی با تأکید بر اینکه ساخت یک قطب علمی نیازمند برنامهریزی و صبر است، اظهار کرد: باید زیرساختهای علمی را بهتدریج ایجاد کرد و با تربیت نیرو و حمایت از دانشمندان و شرکتهای علمی، زمینه شکلگیری یک مجموعه عظیم و ماندگار علمی در قزوین را فراهم کرد.
چشمه نور ایران؛ بزرگترین پروژه علمی کشور در مسیر کشفهای تازه
رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی، پروژه چشمه نور ایران را بزرگترین پروژه علمی کشور در طول تاریخ ایران دانست و گفت: این طرح در اصطلاح پروژههای علمی دنیا، موتور کشف است و علاوه بر کاربردهای گسترده، ظرفیت بالایی برای اکتشافات علمی دارد.
لاریجانی با اشاره به اینکه پروژههای کلان علمی نیازمند برنامهریزی و سرمایهگذاری بلندمدت هستند، افزود: برخلاف بسیاری از پروژههای عمرانی که ممکن است طی چند سال به بهرهبرداری برسند، پروژههای علمی برای رسیدن به نتایج پایدار به زمان بیشتری نیاز دارند.
وی با بیان اینکه پیشرفت علمی کشور پس از انقلاب اسلامی به ایجاد زیرساختهای علمی بزرگ نیاز داشته است، پژوهشگاه دانشهای بنیادی را یکی از مجموعههای مؤثر در این مسیر عنوان کرد.
رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی همچنین به ورود اینترنت به کشور اشاره کرد و گفت: حدود ۳۳ سال پیش، این پژوهشگاه اینترنت را وارد ایران کرد و در آن زمان، متخصصان بسیاری برای راهاندازی شبکههای اینترنتی آموزش دیدند؛ امروز نیز حدود ۹۰ دانشگاه از خدمات اینترنتی این پژوهشگاه استفاده میکنند.
لاریجانی در ادامه، رصدخانه ملی ایران را از دیگر دستاوردهای مهم علمی کشور دانست و افزود: راهاندازی این رصدخانه، ایران را به نخستین و تنها کشور جهان اسلام دارای رصدخانهای حرفهای با چنین ابعادی تبدیل کرده است.
وی با اشاره به همکاریهای علمی ایران در حوزه نجوم، گفت: رصدخانه ملی یکی از بزرگترین پروژههای نجومی کشور پس از دوره خواجه نصیرالدین طوسی است و بهرهبرداری از آن حاصل حدود ۱۵ سال تلاش علمی بوده است.
رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی همچنین از پروژه شتابگر ملی به عنوان طرحی به مراتب بزرگتر از رصدخانه ملی یاد کرد و گفت: امیدواریم با تأمین اعتبارات مورد نیاز، این پروژه طی هفت تا هشت سال آینده عملیاتی شود.