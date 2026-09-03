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سرپرست جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی گفت: در تصادف پراید با پژو ۴۰۵ در محور آشخانه به جنگل گلستان ۳ نفر در صحنه تصادف جان باختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رستمی گفت: ساعت ۶:۵۴ صبح امروز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه، گزارشی مبنی بر تصادف یک دستگاه پراید با پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۹۵ محور آشخانه به جنگل گلستان، پیش از تونل، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد و بلافاصله نجاتگران پایگاه دوراهی دشت به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در این حادثه ۵ نفر دچار حادثه شدند که متأسفانه ۳ نفر در صحنه جان باختند و ۲ نفر نیز مصدوم شدند.
رستمی ادامه داد: نیروهای هلالاحمر ضمن انجام اقدامات امدادی، عملیات رهاسازی یکی از جانباختگان را انجام دادند ومصدومین حادثه پس از انجام اقدامات اولیه با همکاری اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.