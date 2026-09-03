به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رستمی گفت: ساعت ۶:۵۴ صبح امروز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه، گزارشی مبنی بر تصادف یک دستگاه پراید با پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۹۵ محور آشخانه به جنگل گلستان، پیش از تونل، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد و بلافاصله نجاتگران پایگاه دوراهی دشت به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه ۵ نفر دچار حادثه شدند که متأسفانه ۳ نفر در صحنه جان باختند و ۲ نفر نیز مصدوم شدند.

رستمی ادامه داد: نیرو‌های هلال‌احمر ضمن انجام اقدامات امدادی، عملیات رهاسازی یکی از جان‌باختگان را انجام دادند ومصدومین حادثه پس از انجام اقدامات اولیه با همکاری اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.