بسته‌های معیشتی، لوازم‌التحریر وچندسری جهیزیه در مجموع به ارزش ۳۷ میلیارد تومان به خانواده زندانیان نیازمند خراسان رضوی، اهدا شد.

اهدای بسته های معیشتی، لوازم‌التحریر و چند سری جهیزیه به خانواده زندانیان نیازمند خراسان رضوی

اهدای بسته های معیشتی، لوازم‌التحریر و چند سری جهیزیه به خانواده زندانیان نیازمند خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، با حضور رئیس سازمان زندان‌ها در مشهد مقدس، پنج هزارو ۳۱۶ بسته معیشتی، هزارو ۶۶ بسته لوازم‌التحریر و ۱۰ سری جهیزیه، توسط انجمن‌های حمایت از زندانیان استان‌های خراسان به خانواده زندانیان نیازمند اهدا شد.

این مراسم با حضور دادستان مرکز استان و جمعی از مدیران ستادی برگزار شد و همزمان از طریق ویدئوکنفرانس، در سطح استان نیز اجرا و روند اهدای اقلام به خانواده‌های زندانیان دنبال شد.

این اقدام با محوریت انجمن‌های حمایت از زندانیان و در راستای تقویت حمایت‌های اجتماعی و معیشتی از خانواده‌های زندانیان انجام شد؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از دغدغه‌های اقتصادی این خانواده‌ها را کاهش داده و زمینه حمایت هدفمند از آنان را فراهم کند.

در این مراسم بر اهمیت تداوم اقدامات حمایتی و نقش انجمن‌های حمایت از زندانیان در پشتیبانی از خانواده‌های زندانیان و کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از مشکلات اقتصادی تأکید شد.