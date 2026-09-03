به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمیدرضا حاجی‌بابایی,نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در ششمین دوره تربیت مربیان پیش‌دبستانی در مجتمع شهید آیت‌الله مدنی همدان با انتقاد صریح از رویکرد خصوصی‌سازی در نظام آموزشی کشور افزود: با فعالیت مدارس غیردولتی مخالف نیستم اما معتقدم مدارس دولتی باید چنان تقویت شوند که هیچ خانواده‌ای به علت ضعف امکانات ناچار به انتخاب مدارس غیردولتی نباشد و آموزش و پرورش متعلق به ۱۸ میلیون دانش‌آموز است و نباید به بخش خصوصی واگذار شود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش‌های جدی نیروی انسانی در آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر کشور با کمبود حدود ۳۰۰ هزار معلم مواجه است که این مسئله موجب افت کیفیت آموزشی شده و در مواردی منجر به تراکم بیش از حد کلاس‌ها و کمبود نیروی خدماتی و معاونان در مدارس شده است.

حاجی‌بابایی در بخش دیگری از سخنان خود به وضع استخدامی نیروها پرداخت و افزود: نظام جذب و ارزیابی معلمان باید از ابتدا به‌صورت دقیق طراحی شود و اینکه فردی پنج سال در کلاس درس حاضر باشد و پس از آن در بلاتکلیفی برای آزمون صلاحیت قرار بگیرد منطقی نیست.

وی با تاکید بر پیگیری وضع نیروهای شرکتی و پیش‌دبستانی افزود: یکی از راهکارهای مورد نظر حذف شرکت‌های واسطه و برقراری قرارداد مستقیم میان دولت و نیروها است و مجلس در این زمینه مجوزهای لازم را صادر کرده و در حال رایزنی با وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه برای اجرایی شدن این طرح هستیم.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه کل کشور خاطرنشان کرد: سهم این نهاد از بودجه کشور در سال‌های گذشته حدود ۱۵.۶ درصد بود که متاسفانه اکنون به کمتر از ۹ درصد کاهش یافته است و مجلس تلاش می‌کند در بررسی‌های بودجه‌ای منابع بیشتری را به معیشت فرهنگیان و توسعه زیرساخت‌های آموزشی اختصاص دهد.

ششمین و هفتمین دوره تربیت مربیان پیش‌دبستانی شهر همدان با همکاری کانون و سازمان تعلیمات اسلامی با هدف توانمندسازی مربیان در حال برگزاری است و طبق برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان تابستان قریب به ۵۰۰ مربی در این دوره‌ها آموزش خواهند دید.