به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، اکبر اختیاری افزود: همه دوربین‌هایی که در سطح بزرگراه‌های شهر تهران در حال نصب هستند، قرار است متوسط سرعت را محاسبه کنند و اگر فردی در فاصله بین دو دوربین مرتکب تخلف سرعت شده باشد، این تخلف نیز محاسبه می‌شود.

وی با بیان اینکه ۱۷۰ دوربین جدید در سطح شهر تهران نصب شده و توسعه این سامانه‌ها در حال انجام است، گفت: برنامه ما نصب ۵۰۰ سامانه است که ان‌شاءالله تا انتهای سال نصب آنها انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهر تهران در پاسخ به موضوع غیرفعال بودن دوربین‌ها، اظهار داشت: اتفاقاً دوربین‌ها در حال کار هستند و به لحظه نیز پیامک ارسال می‌کنند.