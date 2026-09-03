رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تغییر شرایط در خلیج فارس، گفت: جمهوری اسلامی ایران قدرت معتبرسازی تهدید را به رخ آمریکایی‌ها کشیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ ابراهیم عزیزی با اشاره به اقدامات دشمن آمریکایی در منطقه، گفت: شرایط خلیج فارس تغییر کرده است؛ به‌گونه‌ای که امروز اگر یک فروند شناور، اعم از قایق یا ناوچه، در خلیج فارس مشاهده شود، افراد می‌توانند جایزه دریافت کنند. این مهم به معنای آن است که جمهوری اسلامی ایران قدرت و عظمت خلق کرده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دشمنان روزی در منطقه جولان می‌دادند اما اکنون به پانصد مایلی فرار کرده‌اند و حسرت آن روزها را می‌خورند؛ آنها دست به اقدامات شرورانه می‌زنند زیرا نمی‌توانند قفل تنگه هرمز را باز کنند.

قفل تنگه هرمز بدون اراده ایران باز نمی‌شود

وی تصریح کرد: دشمن از نقاطی که مورد اصابت قرار داده، محکم‌ترین ضربات را دریافت کرده و به‌خوبی این مهم را می‌داند. چنین موضوعی یعنی جمهوری اسلامی ایران قدرت معتبرسازی تهدید را به رخ آمریکایی‌ها می‌کشد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بارها تاکید کرده‌ایم تنگه هرمز بدون اراده جمهوری اسلامی ایران باز نخواهد شد و این موضوع کاملا مشهود است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شرایط منطقه به‌گونه‌ای تغییر کرده که قدرت جمهوری اسلامی ایران برای دشمن کاملا آشکار شده است.