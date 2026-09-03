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دبیرکل فدراسیون هندبال از برگزاری لیگ برتر ساحلی مردان باشگاههای کشور به میزبانی اصفهان خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیاکبر خوشنویس زارچ، دبیرکل فدراسیون هندبال، زمان برگزاری رقابتهای لیگ برتر هندبال ساحلی مردان باشگاههای کشور را اعلام کرد.
خوشنویس زارچ در گفتوگو با روابط عمومی فدراسیون اظهار داشت: «رقابتهای لیگ برتر هندبال ساحلی از ۲۱ تا ۲۵ شهریورماه به میزبانی استان اصفهان برگزار خواهد شد و تیمهای حاضر در این مسابقات برای کسب عنوان قهرمانی به رقابت خواهند پرداخت.»
وی افزود: «با توجه به روند رو به رشد هندبال ساحلی در کشور و عنوانهای و موفقیتهایی که تیم ملی هندبال ساحلی در سالهای اخیر به دست آورده است، ان شاءالله شاهد برگزاری رقابتهایی با کیفیت مطلوب باشیم که خروجی آن میتواند منجر به کشف استعدادهای جدید و تقویت تیم ملی هندبال ساحلی ایران شود.»