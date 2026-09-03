

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ سید امین موسوی، گفت: در راستای اجرای طرح‌های پیشگیرانه و گشت‌زنی‌های هدفمند، مأموران کلانتری ۱۶۱ ابوذر هنگام گشت‌زنی در محدوده خیابان خدایار حسینی و بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، به حضور افراد مشکوکی که با یک دستگاه پژو ۴۰۵ سفیدرنگ در حال سرقت محتویات یک خودروی سواری بودند، مشکوک شدند.

وی افزود: به محض مشاهده مأموران، افراد مشکوک با خودروی خود از محل متواری شدند که مأموران بلافاصله عملیات تعقیب و دستگیری آنها را در دستور کار قرار دادند.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری تهران ادامه داد: مأموران در جریان تعقیب و گریز، چندین مرتبه با رعایت مقررات و صدور هشدار‌های لازم از متهمان خواستند خودرو را متوقف کنند، اما آنها بدون توجه به فرمان‌های ایست همچنان به فرار ادامه دادند.

موسوی ادامه داد: با استمرار فرار متهمان و بی‌توجهی آنان به هشدار‌های قانونی، مأموران برابر قانون به‌کارگیری سلاح اقدام کرده و پس از شلیک چند تیر، لاستیک خودروی متهمان را هدف قرار دادند که در نهایت خودرو متوقف و هر ۲ سارق دستگیر شدند.

وی گفت: در بازرسی از خودرو و متهمان، تعدادی اموال و تجهیزات مرتبط با سرقت محتویات خودرو، از جمله رنگ، لاستیک و چراغ خودرو، همچنین سلاح سرد و تعدادی چاقو کشف و ضبط شد.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری تهران افزود: در ادامه و با استعلام از سامانه‌های انتظامی مشخص شد هر ۲ متهم دارای سوابق متعدد هستند و خودرویی که قصد سرقت محتویات آن را داشتند نیز دارای سابقه ثبت سرقت بوده است.

موسوی خاطرنشان کرد: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، مأموران برای بررسی بیشتر به یکی از محل‌های مرتبط با متهمان اعزام شدند و پس از ارائه کارت شناسایی و حکم قضایی و با رعایت حقوق شهروندی، وارد محل شده و آنجا را مورد بازرسی قرار دادند که مورد خاص دیگری کشف نشد.

وی در پایان گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده، به همراه مستندات و اموال مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به پایگاه دهم پلیس آگاهی فاتب منتقل شدند و تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.