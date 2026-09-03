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پزشکان جهادی در مدت دو روز به ۴۰۰ نفر از مردم مناطق محرومک شهرستان پلدشت خدمات دندنانپزشکی رایگان ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پزشکان جهادی با حضور در مناطق محروم شهرستان پلدشت، خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به مردم ارائه کردند اقدامی که با حمایت بنیاد علوی و با هدف دسترسی آسانتر ساکنان مناطق کمبرخوردار به خدمات پزشکی انجام شد.
جواد حسین پور مجری طرح بنیاد علوی در آذربایجان غربی هدف از انجام این اردوی جهادی ارایه خدمات رایگان در منطق محروم و کم برخوردار میباشد که ما در اجرای این طرح در بخش ارس با ۲۰ دندانپزشک با تجهیزات کامل به مردم خدمات ارائه نماییم.
این حرکت جهادی با حمایت بنیاد علوی، جلوهای از خدمترسانی به مردم مناطق محروم است خدمتی که با حضور پزشکان در کنار مردم، مسیر دسترسی به خدمات سلامت را کوتاهتر کرده است.