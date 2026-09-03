مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش گفت: ما نه فقط نگرانی تربیتی برای بازگشایی مدارس نداریم، بلکه معتقدیم فضای روحی و اخلاقی دانش‌آموزان بیش از گذشته برای دریافت پیام‌ها و فعالیت‌های پرورشی مهیاست و زمینه یک جهش معنوی در سال‌های پیش رو شکل گرفته است.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت تحول تربیتی در مدارس، «بعثت مدیر مدرسه» را پیش‌نیاز تحقق «بعثت مدرسه» دانست و از تدوین اقدامات فوری و برنامه‌های کوتاه‌مدت برای آماده‌سازی، همراهی و ارتقای فکری و روحی مدیران پیش از آغاز سال تحصیلی خبر داد.

میکائیل باقری در دومین روز از گردهمایی معاونان پرورشی و فرهنگی سراسر کشور با اشاره به اسناد بالادستی تدوین‌شده در حوزه قرآن و نماز در دوره فعلی، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری ظرفیت‌ها، مصوبات و حمایت‌های مدیریتی برای توسعه فرهنگ قرآنی و اقامه نماز فراهم است و این موقعیت، فرصتی کم‌نظیر و به مثابه «لیلةالقدر» فعالیت‌های حوزه قرآن و عترت محسوب می‌شود که باید نهایت بهره‌برداری تربیتی از آن صورت گیرد.

لزوم تفکیک «تربیت حافظ» از «شناسایی حافظان» در مدارس

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش با اشاره به آخرین ارزیابی‌ها در حوزه حفظ قرآن کریم گفت: در بخش حفظ قرآن همچنان تا افق‌های ترسیم‌شده فاصله داریم. بخش عمده‌ای از این مسئله به این نکته برمی‌گردد که ما میان «تربیت حافظ» و «شناسایی ظرفیت‌های موجود حافظان» تفاوت قائل نشده‌ایم؛ اکنون در حوزه شناسایی نیازمند اهتمام و رصد جدی‌تر در سطح مدارس و استان‌ها هستیم.

وی افزود: سال گذشته حدود ۸۲ هزار حافظ قرآن در سامانه‌ها به ثبت رسیدند و با احتساب مشارکت‌کنندگان در لیگ حفظ، آمار شناسایی‌شده در مجموع به حدود ۲۲۰ هزار نفر رسید. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود ظرفیت واقعی حفاظ در یک استان به تنهایی بسیار فراتر از این آمار‌ها باشد.

آمادگی روحی و معنوی دانش‌آموزان؛ فرصتی طلایی برای آغاز سال تحصیلی

باقری در ادامه با رد نگرانی‌ها پیرامون آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس بیان کرد: حضور اجتماعی و میدانی نوجوانان، جوانان و خانواده‌ها در بزنگاه‌ها، بستری برای گفت‌و‌گو‌های تربیتی و تعمیق معنویت فراهم کرده است. ما نه فقط نگرانی تربیتی برای بازگشایی مدارس نداریم، بلکه معتقدیم فضای روحی و اخلاقی دانش‌آموزان بیش از گذشته برای دریافت پیام‌ها و فعالیت‌های پرورشی مهیاست و زمینه یک جهش معنوی در سال‌های پیش رو شکل گرفته است.

«بعثت مدرسه» در گرو آمادگی و تحول درونی مدیر است

وی با تبیین الگوی مفهومی «بعثت مدرسه» و ارتباط آن با سیره تحول‌آفرین انبیای الهی و تجارب تاریخی انقلاب اسلامی تصریح کرد: بعثت و تحول همواره نیازمند مقدمات تزکیه، ظرفیت‌سازی درونی و آمادگی روحی است. اگر بناست مدرسه‌ای به معنای واقعی کلمه «مبعوث» و متحول شود، پیش‌نیاز قطعی آن «بعثت مدیر مدرسه» و سپس «بعثت دانش‌آموز» است. از این رو، تدوین اقدامات فوری قبل از مهرماه و برنامه‌های کوتاه‌مدت برای آماده‌سازی، همراهی و ارتقای فکری و روحی مدیران در اولویت کارگروه‌های تخصصی قرار گرفته است.

تشریح اقدامات و انتظارات از سند راهبردی ارتقای دینداری نوجوانان

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش با اشاره به فعالیت دبیرخانه کارگروه «ارتقای دینداری نوجوانان» مستقر در اداره کل قرآن عترت و نماز گفت: این سند یک برنامه راهبردی فرادستگاهی است که برش نهادی آن برای سایر دستگاه‌ها نیز پیگیری می‌شود. بخش آموزش و پرورشی آن به‌صورت مستقیم با برنامه‌های مدارس پیوند خورده است.

وی خاطرنشان کرد: معاونان پرورشی استان‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت پژوهشگاه‌ها و ساختار‌های علمی استانی، نسبت به مسئله‌شناسی دقیق و رصد مستمر وضعیت دینداری نوجوانان اقدام می‌کنند. همچنین مقرر شده است به منظور جلوگیری از موازی‌کاری، الگو‌ها و طرح‌های موفق پژوهش‌بنیان در استان‌ها شناسایی و جهت بهره‌برداری در سطح ملی به ستاد مرکزی منعکس شوند.