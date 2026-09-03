پخش زنده
امروز: -
برنامههای «کوهگشت»، با روایتی از یک صعود «فریسولو» از شبکه ورزش و «دکتر سلام»، با موضوع «تنگی مجرا و تأثیر آن بر ناباروری مردان»، از شبکه آموزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «کوهگشت» با محوریت صعود «فریسولو» و گفتوگو با مهدی تحویلدار، مخاطبان خود را به تماشای روایتی از این ماجراجویی در کوهستان دعوت میکند.
در بخش اصلی این برنامه، گفتوگویی با مهدی تحویلدار درباره تجربه یک صعود «فریسولو» با موضوع «ماجراجویی یا بازی با جان؟» پخش میشود و ابعاد مختلف این شیوه صعود مورد بررسی قرار میگیرد.
«کوهگشت» همچنین در بخشهای دیگر خود، عکسهای ارسالی مخاطبان از طبیعت زیبای ایران را در بخش «با همنوردان» به نمایش میگذارد و در بخش «همنورد خبرنگار ما باشید» به موضوع انباشت زبالههای کوهنوردان در منطقه تخت سلیمان میپردازد.
مأموریت اکتشافی مشترک دانشمندان و کوهنوردان در یک آتشفشان فعال، هشدار درباره ذوب یخچالهای هیمالیا و پیامدهای آن در نپال نیز از دیگر موضوعات این قسمت از «کوهگشت» خواهد بود.
«کوهگشت» امروز ساعت ۱۵ از شبکه ورزش پخش میشود.
برنامه «دکتر سلام» امروز با موضوع «تنگی مجرا و تأثیر آن بر ناباروری مردان» با اجرای دکتر محمد طهماسبی پخش می شود.
دکتر فریدون خیامفر، جراح اورولوژی، فلوشیپ ناباروری مردان و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، به موضوع تنگی مجرا و تأثیر آن بر ناباروری مردان میپردازد.
«دکتر سلام» با موضوعات پزشکی هر روز ساعت ۱۳ به تهیهکنندگی بابک حسنزاده از شبکه آموزش پخش میشود.