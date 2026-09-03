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یونیسف در گزارشی اعلام کرد حدود ۲۰ میلیون کودک ۱۲ تا ۱۷ ساله در ۲۱ کشورطی یک سال دستکم یکی از اشکال استثمار یا سوءاستفاده جنسی تسهیلشده با فناوری را تجربه کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از وبگاه رسمی سازمان ملل متحد، نتایج این گزارش بر پیمایش حدود ۲۱ هزار کودک کاربر اینترنت و مصاحبه با ۱۰۰ جوان دارای تجربه سوءاستفاده جنسی در دوران کودکی استوار است.
بر اساس یافتههای صندوق کودکان سازمان ملل متحد، بیش از ۱۵ میلیون کودک در فضای مجازی با محتوای جنسی ناخواسته مواجه شدهاند، ۹ میلیون نفر تحت فشار برای گفتوگوی جنسی یا ارسال تصاویر قرار گرفتهاند و تصاویر جنسی حدود چهار میلیون کودک بدون رضایت آنها منتشر شده است.
حدود ۶۰ درصد موارد در شبکههای اجتماعی از جمله اینستاگرام، فیسبوک، تیکتاک، اسنپچت و واتساپ رخ داده و بازیهای آنلاین نیز با ۱۴ درصد در زمره موارد مرتبط بودهاند. یافته مهم دیگر این گزارش نشان میدهد در ۵۷ درصد موارد، فرد سوءاستفادهگر از قبل برای کودک شناختهشده بوده است.
طبق بررسیهای صورت گرفته، بیش از ۴۰ درصد کودکان تجربه خود را با هیچکس در میان نگذاشتهاند و کمتر از یک درصد موارد به پلیس، مددکاران اجتماعی یا خطوط حمایتی گزارش شده است. یونیسف خواستار ایمنسازی پلتفرمها از مرحله طراحی، تقویت قوانین و سازوکارهای پاسخگویی و ایجاد مسیرهای قابل اعتماد برای گزارش و حمایت از کودکان شده است.