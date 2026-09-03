معاون رئیس‌جمهور از تغییر رویکرد معاونت علمی به سمت طراحی زنجیره‌های ارزش متناسب با ظرفیت‌های بومی استان‌ها خبر داد و گفت: حمایت‌های فناورانه باید به بازار و خلق ارزش منتهی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در بازدید از شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان و استارتاپ‌های چهارمحال‌وبختیاری، از تغییر رویکرد معاونت علمی در توسعه زیست‌بوم فناوری استان‌ها خبر داد.

وی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذاری جدید بر ایجاد زنجیره ارزش در استان‌ها متمرکز شده است، گفت: ظرفیت‌های هر استان باید بر اساس موقعیت محلی، توانمندی‌های بومی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان شناسایی و از این ظرفیت‌ها یک زنجیره ارزش واقعی ایجاد شود.

افشین، پارک علم و فناوری را رهبر این زنجیره دانست و افزود: پارک باید ایده را به سرمایه، سرمایه را به صنعت و صنعت را به بازار متصل کند چرا که هدف نهایی توسعه فناوری، صرفاً تولید یک محصول فناورانه نیست، بلکه ایجاد ارزش و اثرگذاری واقعی است.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه تبدیل دانش به فناوری پایان مسیر نیست، گفت: فناوری باید به نوآوری و سپس به قابلیت تبدیل شود قابلیتی که بتواند ارزش اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا سایر انواع ارزش را به وجود آورد.

وی همچنین از مأموریت‌محور شدن حمایت‌های معاونت علمی خبر داد و گفت: پارک‌هایی که بتوانند ایده را به فناوری، فناوری را به نوآوری و نوآوری را به قابلیت تبدیل کنند، می‌توانند از اعتبارات معاونت علمی بهره‌مند شوند.

افشین تأکید کرد: این تغییر رویکرد به معنای حرکت از حمایت‌های صرفاً اعتباری به سمت حمایت از مأموریت‌های مشخص و خروجی‌های قابل تحقق است رویکردی که می‌تواند زمینه شکل‌گیری زنجیره‌های اقتصادی جدید و تقویت جایگاه استان‌ها در اقتصاد دانش‌بنیان کشور را فراهم کند.