معاون علمی رئیس‌جمهور از تدوین برنامه‌ای فناورانه برای احیای جنگل‌های بلوط چهارمحال و بختیاری خبر داد؛ برنامه‌ای که با تکیه بر هوشمندسازی، فناوری‌های ژنتیکی و ایده ایجاد «دوقلوی دیجیتال» می‌تواند پایش آتش‌سوزی، آفات و وضعیت رشد جنگل‌ها را هدف قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در جریان سفر به چهارمحال و بختیاری، با حضور در پارک علم و فناوری این استان شماری از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در این مجموعه را بازدید کرد.

وی در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت عبور زیست‌بوم فناوری از مرحله تولید محصول و دستیابی به خلق ارزش، گفت: صرف تبدیل دانش به فناوری کافی نیست و فناوری زمانی اهمیت پیدا می‌کند که به نوآوری و در ادامه به یک قابلیت پایدار منجر شود.

معاون علمی رئیس‌جمهور توضیح داد: فناوری زمانی شکل می‌گیرد که دانش، تجربه و نیروی انسانی در کنار یکدیگر قرار بگیرند و محصول جدیدی ایجاد شود، اما اگر فناوری به نوآوری تبدیل نشود، ارزش‌آفرینی آن محدود خواهد بود.

به گفته او، نوآوری باید به خلق ارزش منجر شود؛ ارزشی که می‌تواند اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا حتی سیاسی باشد. این ارزش نیز در صورتی پایدار خواهد بود که به یک قابلیت مستمر تبدیل شود.

تغییر رویکرد در حمایت از پارک‌های علم و فناوری

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به تغییر رویکرد این معاونت در قبال پارک‌های علم و فناوری اظهار کرد: سیاست‌گذاری جدید بر ایجاد زنجیره ارزش و مأموریت‌محوری استوار است. در این رویکرد، ظرفیت‌های هر استان با توجه به موقعیت بومی، محلی و توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان شناسایی می‌شود تا زنجیره‌ای شکل بگیرد که در آن ایده به سرمایه، سرمایه به صنعت و صنعت به بازار متصل شود.

او پارک علم و فناوری را رهبر اکوسیستم نوآوری در استان دانست و گفت: حمایت‌های معاونت علمی از این پس بیش از گذشته به عملکرد و مأموریت مشخص پارک‌ها وابسته خواهد بود.

این مقام مسئول ادامه داد: پارکی که بتواند ایده را به فناوری، فناوری را به نوآوری و نوآوری را به قابلیت تبدیل کند، می‌تواند از ظرفیت‌های حمایتی معاونت علمی استفاده کند. به این ترتیب، اعتبارات نیز بر مبنای مأموریت و نتیجه‌ای که هر مجموعه دنبال می‌کند، تخصیص خواهد یافت.

او در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های طبیعی چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و گفت: یکی از محورهای مورد توجه معاونت علمی در این استان، استفاده از فناوری برای احیای جنگل‌های بلوط است.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به بررسی ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان استان گفت: چهارمحال و بختیاری حدود ۶۹ شرکت دانش‌بنیان دارد و از نظر تعداد، در رتبه بیست‌ویکم استان‌های کشور قرار گرفته است، اما تعداد شرکت‌ها به اندازه کیفیت و توان حل مسئله آنها اهمیت ندارد.

رییس بنیاد ملی نخبگان افزود: برای استان دو مأموریت اصلی در نظر گرفته شده که یکی از آنها احیای جنگل‌های بلوط است. در این حوزه می‌توان از فناوری‌های ژنتیکی و هوشمندسازی بهره گرفت و حتی به سمت ایجاد «دوقلوی دیجیتال» برای جنگل‌ها حرکت کرد.

به گفته وی، چنین سامانه‌ای می‌تواند برای پایش و پیش‌بینی آتش‌سوزی، شناسایی زمان بروز آفات و بررسی شرایط رشد و سلامت جنگل مورد استفاده قرار گیرد و زمینه شکل‌گیری یک زنجیره فناورانه برای حفاظت از این منابع طبیعی را فراهم کند.

معاون علمی رئیس‌جمهور با بیان اینکه فناوری همیشه نباید صرفاً به تولید ثروت منجر شود، تأکید کرد: در برخی حوزه‌ها، مأموریت فناوری حفظ یک سرمایه ملی است و جنگل‌های بلوط زاگرس یکی از همین نمونه‌ها به شمار می‌رود.

رییس بنیاد ملی نخبگان وسعت جنگل‌های بلوط در محدوده چهارمحال و بختیاری را حدود ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: می‌توان برای حفاظت و احیای این سرمایه طبیعی، یک برنامه ملی تدوین کرد و در صورت موفقیت یک الگوی فناورانه، آن را در مناطق دیگر نیز توسعه داد.

معاون علمی رئیس‌جمهور، ظرفیت پرورش ماهی‌های سردابی را دومین محور مورد توجه برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در چهارمحال و بختیاری عنوان کرد و با اشاره به ظرفیت‌های موجود در این استان گفت: اگر در حوزه ماهی‌های سردابی یک زنجیره ارزش کامل شکل بگیرد، این بخش می‌تواند نمونه‌ای از تبدیل فناوری به ثروت باشد.

او افزود: توسعه این حوزه می‌تواند به ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان جدید و شکل‌گیری نوآوری در بخش‌های مختلف زنجیره تولید منجر شود.

معاون علمی رئیس‌جمهور در عین حال کشاورزی را نیز از دیگر حوزه‌های دارای ظرفیت در استان دانست.

تمرکز بر ظرفیت‌های بومی در سفرهای استانی

افشین با اشاره به سفرهای استانی معاونت علمی گفت: این سفر، چهل‌ویکمین سفر استانی او و بیست‌وهشتمین حضور در مراکز استان‌هاست.

معاون علمی رئیس‌جمهور هدف از این سفرها را شناسایی ظرفیت‌های علمی و فناورانه هر منطقه و ایجاد پیوند میان توانمندی‌های بومی و نیازهای اقتصادی و اجتماعی عنوان کرد.

گفتنی است؛ تبیین معماری نوین حکمرانی علم و فناوری ایران، توسعه تعامل با زیست‌بوم نوآوری، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و شناسایی قابلیت‌های علمی و فناورانه استان‌ها از دیگر محورهای این سفر عنوان شده است.