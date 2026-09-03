۵ تصادف در سراب ۱۰ مصدوم برجای گذاشت
سخنگوی اورژانس سراب از وقوع پنج تصادف در محورهای مواصلاتی و محدوده شهری این شهرستان و مصدومیت ۱۰ نفر خبر داد.
وی افزود: این حوادث شامل تصادف سمند در مقابل برج میلاد، برخورد موتورسیکلت با پژو در محور قلعهجوق-رازلیق، برخورد پژو ۲۰۶ با پیکانوانت در محدوده روستای هولیق، برخورد پیکانوانت با عابر پیاده در چهارراه دارایی و تصادف پیکان در محور سراب-نیر بود.
سخنگوی اورژانس سراب ادامه داد: در یکی از این حوادث پنج نفر مصدوم شدند که پس از رهاسازی توسط عوامل آتشنشانی و انجام اقدامات درمانی پیشبیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.
محمدنژاد خاطرنشان کرد: مصدومان این حوادث توسط کارشناسان پایگاههای اورژانس ۱۱۵ سراب، کلیان و اسبفروشان تحت اقدامات درمانی پیشبیمارستانی قرار گرفتند و به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی گفت: دو نفر از مصدومان به دلیل شدت جراحات برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز اعزام شدند.