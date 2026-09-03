

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رضا صادقی‌پور، گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو در محدوده کلانتری ۱۱۳ بازار، شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقت‌ها به‌صورت ویژه در دستور کار تیم عملیات کلانتری قرار گرفت.

وی افزود: مأموران در اجرای طرح‌های مقابله با سرقت و با انجام گشت‌زنی‌های هدفمند در نقاط جرم‌خیز بازار تهران، به یک دستگاه خودرو مشکوک شده و آن را تحت نظر قرار دادند.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: مأموران پس از استعلام از مرکز پیام متوجه شدند خودروی مورد نظر دارای سابقه سرقت است؛ از این رو بلافاصله وارد عمل شده، خودرو را متوقف و راننده آن را دستگیر کردند.

صادقی‌پور تصریح کرد: در بازرسی از خودروی مسروقه، یک فقره سند مربوط به یک دستگاه خودروی ریو و همچنین محتویات یک خودروی مسروقه کشف شد که بررسی‌های اولیه نشان داد این اموال نیز چند روز قبل به سرقت رفته است.

وی گفت: متهم پس از انتقال به کلانتری و در جریان بازجویی‌های فنی و تخصصی، به سرقت ۲ دستگاه خودرو اعتراف کرد و تحقیقات برای شناسایی سایر جرائم احتمالی وی ادامه یافت.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد و تحقیقات پلیس در این زمینه ادامه دارد.

صادقی‌پور در پایان به شهروندان توصیه کرد: خودرو‌های خود را در مکان‌های امن و روشن پارک کرده و برای پیشگیری از سرقت، حتماً از تجهیزات ایمنی و ضدسرقت استاندارد استفاده کنند.