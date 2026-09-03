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مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان از صدور ۹۲ درصد ابلاغهای نیروی انسانی این ادارهکل خبر داد و گفت: تلاش میکنیم با استفاده از همه ظرفیتهای موجود، سال تحصیلی جدید بدون کلاس درسِ فاقد معلم در استان آغاز شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، ناصر علیفر گفت: استان خوزستان ۹ هزار و ۵۴ مدرسه و حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانشآموز دارد و حتی در مناطق صعبالعبور نیز مدارس با حداقل یک یا دو دانشآموز فعال هستند.
وی با بیان اینکه امسال محدودیتهایی در زمینه جذب نیروی جدید وجود دارد، افزود: در سالهای گذشته بیش از یکهزار و ۸۰۰ نفر از مسیر استخدام وارد مجموعه آموزشوپرورش خوزستان میشدند، اما امسال جذب نیرو از این مسیر انجام نشده است؛ با این حال، مدیریت نیروی انسانی و تأمین معلم با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود در حال پیگیری است.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان همچنین از روند مطلوب ثبتنام دانشآموزان خبر داد و گفت: ثبتنام پایه دهم همچنان ادامه دارد، ثبتنام پایه اول ابتدایی به مراحل پایانی رسیده و بیش از ۹۰ درصد دانشآموزان پایه هفتم نیز ثبتنام کردهاند.
علیفر از خانوادهها، بهویژه در مناطق روستایی، خواست ثبتنام فرزندان خود را هرچه سریعتر تکمیل کنند تا فرآیند ساماندهی دانشآموزان و کلاسهای درس با سرعت بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به افزایش تقاضا برای تحصیل در مدارس دولتی گفت: با کاهش استقبال از مدارس غیردولتی، تقاضا برای مدارس دولتی افزایش یافته و تلاش میکنیم ضمن ثبتنام همه دانشآموزان، توزیع رشتههای تحصیلی نیز به شکل متوازن انجام شود.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان در ادامه با قدردانی از تلاش فرهنگیان استان اظهار داشت: معلمان خوزستان در شرایط مختلف با احساس مسئولیت در کنار دانشآموزان حضور داشتهاند و هماکنون نیز برای آمادهسازی مدارس و استمرار روند آموزش تلاش میکنند.
علیفر تأکید کرد: فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور دانشآموزان در مدارس و حفظ جریان تعلیم و تربیت، اولویت آموزشوپرورش است و تلاش میکنیم دانشآموزان خوزستان سال تحصیلی جدید را بدون دغدغه آغاز کنند.