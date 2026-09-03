خانه کتاب و ادبیات ایران با ارائه بیش از ۵۰۰ عنوان کتاب، آثار تصویرگری و برگزاری برنامه‌های فرهنگی در سی‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو حضور یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، خانه کتاب و ادبیات ایران به نمایندگی از معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با برپایی غرفه در این رویداد حضور دارد و با ارائه مجموعه‌ای متنوع از آثار ناشران و اجرای برنامه‌های متنوع به معرفی ظرفیت‌های فرهنگی کشورمان، معرفی طرح گرنت جمهوری اسلامی ایران و همچنین پیگیری قرارداد‌های انجام شده با ناشران روسی در فلوشیپ نشر تهران می‌پردازد.

در این دوره بیش از ۵۰۰عنوان کتاب در غرفه خانه کتاب و ادبیات ایران به نمایش گذاشته شده است که موضوعاتی همچون ادبیات، فرهنگ و هنر، کودک و نوجوان، مضامین دینی، مذهبی و هویت ملی و فرهنگی ایران را شامل می‌شود. تصویرگری ایرانی نیز یکی از بخش‌های این غرفه را شامل می‌شود.

در این رویداد مجموعه‌ای از آثار تصویرگران ایرانی در معرض دید مخاطبان قرار گرفته است؛ این بخش با هدف معرفی ظرفیت‌های هنری و خلاقانه ایران به‌ویژه در حوزه کتاب کودک و نوجوان، طراحی شده است.

در طراحی و فضای بصری غرفه نیز تلاش شده است بخشی از عناصر فرهنگی، تاریخی و هویتی کشورمان در کنار یکدیگر قرار گیرد. در یک سوی غرفه تصویرگری از حکیم ابوالقاسم فردوسی و اشعار ماندگار او در کنار تصاویری با الهام از هنر نگارگری و مینیاتور ایرانی، جلوه‌ای از میراث ادبی و هنری ایران را به نمایش می‌گذارد. در سوی دیگر، ترکیبی از ایران، خلیج فارس و تنگه هرمز به چشم می‌خورد. بخش ویژه غرفه امسال به تصاویر رهبر شهید انقلاب اسلامی و یادمان شهدای کودک میناب اختصاص یافته است که در کنار یکدیگر بر مفاهیمی همچون هویت ملی، تمامیت سرزمینی، فرهنگ ایرانی و پاسداشت یاد و خاطره شهدا و فرهنگ مقاومت تأکید دارد.

در کنار نمایش کتاب‌ها و آثار هنری، برنامه‌های متنوع و جذابی نیز تدارک دیده شده است. این برنامه‌ها شامل نشست‌ها و رویداد‌های فرهنگی و ادبی، معرفی کتاب و آثار ایرانی، برنامه‌های مرتبط با تصویرگری و هنر، همچنین مشارکت در برنامه‌های جمعی نمایشگاه می‌شود. دیدار با ناشران، کتابفروشان و مسئولان نشر کشور میزبان نیز از دیگر برنامه‌های درنظر گرفته شده برای شرکت در این رویداد است. مجموعه این فعالیت‌ها تلاش دارد حضور در این رویداد را از یک حضور صرفا نمایشگاهی به یک حضور فعال فرهنگی و تعاملی تبدیل کند.

تمرکز غرفه خانه کتاب و ادبیات ایران بر معرفی ظرفیت‌ها و محصولات صنعت نشر کشور، تبیین هویت ملی و فرهنگی، بازنمایی مفاخر و آثار ادبیات و هنر ایرانی، مضامین دینی و مذهبی و روایت‌های مرتبط با تاریخ و تمدن ایران است. همچنین موضوعاتی مانند جنگ و تاثیرات آن بر کودکان و خانواده‌ها، در برخی آثار و برنامه‌های ارائه‌شده مورد توجه قرار گرفته است.

حضور خانه کتاب و ادبیات ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های نشر و فرهنگ کشور، آشنایی مخاطبان روس با آثار ایرانی و همچنین توسعه ارتباط میان ناشران، نویسندگان، تصویرگران و فعالان صنعت نشر دو کشور است؛ ارتباطی که می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر در حوزه ترجمه، تبادل رایت، تولید مشترک و تعاملات فرهنگی میان ایران و روسیه باشد.

در این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو، کشور چین به‌عنوان میهمان ویژه حضور دارد و برنامه‌ها و رویداد‌های ویژه‌ای با محوریت فرهنگ و ادبیات چین در نمایشگاه برگزار می‌شود.

«سی‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو» از چهارشنبه دوم سپتامبر (۱۱ شهریورماه) آغاز به کار کرد و تا یکشنبه ششم سپتامبر۲۰۲۶ (۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵) ادامه دارد.