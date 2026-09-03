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سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری گروه سهنفره سارقان خودرو و محتویات داخل خودرو در محدوده نارمک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سرهنگ صادق ضرونی، گفت: در راستای اجرای طرحهای مقابله با جرائم علیه اموال و پیشگیری از سرقت، مأموران کلانتری ۱۲۷ نارمک با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق به شناسایی اعضای یک باند سهنفره سارقان خودرو شدند.
وی افزود: پس از تکمیل تحقیقات و هماهنگیهای لازم، مأموران در یک عملیات ضربتی هر سه عضو این باند را دستگیر کردند و در جریان بازرسیهای انجامشده، یک دستگاه خودروی مسروقه نیز کشف و توقیف شد.
سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: بررسیهای اولیه نشان میدهد متهمان بهصورت گروهی فعالیت داشته و علاوه بر سرقت خودرو، اقدام به سرقت محتویات و اموال داخل خودروها نیز میکردند.
ضرونی افزود: متهمان پس از دستگیری برای انجام تحقیقات تکمیلی و سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند و مأموران نیز تحقیقات خود را برای شناسایی سایر جرائم احتمالی این باند و کشف همدستان احتمالی آنان ادامه میدهند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات پیشگیرانه از سوی شهروندان گفت: شهروندان خودروهای خود را در محلهای امن و روشن پارک کرده و از تجهیزات ضدسرقت استاندارد استفاده کنند و در صورت مشاهده افراد یا خودروهای مشکوک، موضوع را در اسرع وقت به پلیس اطلاع دهند.