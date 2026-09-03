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رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: حدود ۹۰ درصد مواد اولیه و چرخه تولید این هنر- صنعت در داخل کشور تأمین میشود و شهرت جهانی فرش ایرانی، ظرفیت مهمی برای توسعه صادرات و دیپلماسی اقتصادی است.
محمدمهدی فرشچی موحد در مصاحبه اختصاص با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با بیان این مطلب گفت: فرش دستباف ایرانی بهعنوان نماد اصلی اقتصاد مقاومتی شناخته میشود؛ هنری که با ماهیت «درونزا و بروننگر» خود، الگویی ممتاز برای اقتصاد کشور است.
وی افزود: از منظر درونزایی، حدود ۹۰ درصد مواد اولیه و چرخه تولید فرش دستباف در داخل کشور تأمین میشود و از منظر بروننگری نیز، فرش دستباف ایران در سراسر جهان شهرتی بیبدیل دارد؛ بهگونهای که ایران را به نام فرش و فرش را به نام ایران میشناسند.
رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به برگزاری سیوسومین نمایشگاه فرش دستباف ایران گفت: در راستای توسعه بازاریابی این هنر-صنعت، برگزاری نمایشگاههای تخصصی داخلی و خارجی از اهمیت ویژهای برخوردار است و در همین راستا، از هفدهم تا بیستویکم ماه جاری، سیوسومین نمایشگاه فرش دستباف ایران برگزار میشود.
وی ادامه داد: برای برپایی این رویداد بزرگ، شش جلسه ستاد برگزاری با مشارکت تمام اعضا و با همکاری و همافزایی اتحادیهها و تشکلهای بخش خصوصی تشکیل شده که حاصل آن ۸۰ مصوبه اجرایی بوده است.
به گفته فرشچی موحد در این دوره، ۱۶ استان شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، زنجان، فارس، قم، کرمان، کردستان، گلستان، گیلان، مرکزی و یزد حضور فعال خواهند داشت و غرفههای این استانها در چهار سالن و در مساحتی حدود ۱۰ هزار مترمربع جانمایی شدهاند.
رئیس مرکز ملی فرش ایران افزود: با هدف فعالسازی دیپلماسی اقتصادی، از سفارتخانههای مختلف نیز برای بازدید از نمایشگاه دعوت شده است که تاکنون ۱۷ سفارتخانه شامل نروژ، رومانی، اروگوئه، اسلواکی، دانمارک، ساحل عاج، سودان، سریلانکا، ازبکستان، برزیل، کره جنوبی، نیجریه، مالزی، بنگلادش و مؤسسه فرهنگی اکو، آمادگی قطعی خود را برای بازدید اعلام کردهاند.
فرشچی موحد ادامه داد: کشورهای ژاپن، هند، قطر، تاجیکستان، فیلیپین، ایتالیا، فرانسه و چین نیز در روزهای آتی مشخصات هیئتهای خود را ارائه خواهند کرد که حضور چین در نمایشگاه قطعی شده است.
به گفته وی طبق برنامهریزی انجامشده، در روز افتتاحیه، ساعت ۱۰ تا ۱۱ به بازدید سفرا و ساعت ۱۱ تا ۱۲ به مراسم رسمی افتتاحیه اختصاص یافته است.
رئیس مرکز ملی فرش ایران همچنین از اعمال تخفیف ۴۰ درصدی اجارهبهای فضای نمایشگاهی خبر داد و گفت: در این دوره و با دستور مقام عالی وزارت صمت، به منظور حمایت از مشارکتکنندگان، تخفیف ۴۰ درصدی در اجارهبهای فضای نمایشگاهی اعمال شده است.
وی افزود: تلاش ما این است که با انعقاد تفاهمنامههایی در حاشیه نمایشگاه، گامهای مؤثری برای توسعه تولید و بازار فرش دستباف برداشته شود.
فرشچی موحد گفت: از جمله این اقدامات، تفاهمنامه با آستان قدس رضوی برای افزایش تولید، تفاهمنامه با شرکت شهرکهای صنعتی برای توسعه زنجیره تولید و همچنین همکاری با برخی بانکها و صندوقها برای تأمین اعتبارات و تسهیل فروش اقساطی فرش دستباف به خریداران است که این همکاریها در دست نهاییسازی قرار دارد.