مدیرعامل شرکت ملی گاز­ گفت: با توجه به تمرکز ۷۶ درصد از ذخایر گازی کشور در مناطق جنوبی و فراساحل، مدیریت انتقال گاز به استان‌های شمالی به یکی از چالش‌های اصلی تامین انرژی تبدیل شده است.

سعید توکلی­ مدیرعامل شرکت ملی گاز­ در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، با­ اشاره به­ تغییرات آمایش سرزمینی و جابه‌جایی جمعیت به سمت شمال گفت: بیش از ۷۰ درصد گاز تولیدی کشور در ۲۰ استان شمالی مصرف می‌شود. این موضوع در کنار تلفات موجود در شبکه، باعث ایجاد تنش گازی در این مناطق شده که فرآیند انتقال و توزیع را بسیار پیچیده می‌کند.

وی افزود: با توجه به اینکه ۸۰ درصد مصرف گاز در فصل زمستان مربوط به بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء است، مدیریت مصرف بر اساس الگو‌های بهینه، تنها راه مقابله با این تنش است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز­ بیان کرد: با­ استفاده از روش‌های ساده، اما موثر، مانند تنظیم دمای سیستم‌های گرمایشی بین ۱۸ تا ۲۱ درجه و­ ­۵۰ تا ۵۵­ یا­ ­۵۵ تا ۶۰ درجه سانتی گراد برای سیستم‌های مرکزی، استفاده­ از پنجره‌های دو جداره، پرده‌های ضخیم و درزگیری‌ها، می‌توان پایداری شبکه را تضمین کرد.