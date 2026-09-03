سرشماری ۱۴۰۵ با رویکرد نوین «ثبتیمبنا» آغاز میشود
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس از اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ با رویکرد نوین «ثبتیمبنا و مکانمحور» خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس از اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ با رویکرد نوین «ثبتیمبنا و مکانمحور» خبر داد و گفت: این سرشماری که از اول مهرماه با ثبتنام اینترنتی آغاز و از اول آبان با مراجعه حضوری ۱۰ درصدی تکمیل میشود، مبنای تخصیص اعتبارات و برنامهریزی زیرساختهای استان قرار خواهد گرفت.
پاپریزارعی در نخستین جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیمبنا سال ۱۴۰۵ استان فارس، با اشاره به جایگاه حکمرانی داده در دنیای امروز، سرشماری را یکی از مهمترین منابع دادههای جمعیتی دانست که هر دهه یک بار مبنای برنامهریزیهای کوتاهمدت و بلندمدت قرار میگیرد و آخرین دوره این سرشماری در سال ۱۳۹۵ انجام شده است.
وی با بیان اینکه تا سال ۱۳۹۵ سرشماری بهصورت حضوری و دستی انجام میشد، افزود: بر اساس قانون احکام دائمی دولت، ما مکلف شدیم که سرشماری سال ۱۴۰۵ را با مبنایی متفاوت از مراجعه حضوری و دستی اجرا کنیم که همان روش ثبتیمبنا و مکانمحور است؛ اطلاعات کامل این طرح بهزودی در اختیار شهروندان استان قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس با تشریح جدول زمانی اجرای سرشماری تاکید کرد: از یکم مهرماه ۱۴۰۵، سامانهای برای ثبتنام اینترنتی مردم راهاندازی میشود و شهروندان باید اطلاعات خود را در آن بارگذاری کنند، سپس از یکم آبانماه، سرشماری حضوری برای حدود ۱۰ درصد از جمعیت انجام خواهد شد.
پاپریزارعی با تاکید بر اینکه خروجی این سرشماری مبنای اصلی تصمیمگیریهای توسعهای است، گفت: سادهترین مثال، ارزش افزودهای است که در اختیار شهرداریها و دهیاریها قرار میگیرد؛ این تخصیص کاملا بر اساس سرانه جمعیتی انجام میشود و هرچه آمار جمعیت دقیقتر باشد، سهم هر شهر و روستا از اعتبارات زیرساختی عادلانهتر خواهد بود.
وی افزود: جمعیت ساکن در هر منطقه، مبانی نیاز به زیرساختهای آموزشی، بهداشتی و ورزشی را تعیین میکند و بنابراین دقت در آمارگیری، تاثیر مستقیمی بر کیفیت برنامهریزی برای ارائه خدمات دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس از مردم خواست با مشارکت حداکثری در این سرشماری، زمینه را برای ارائه خدمات مطلوبتر به استان فارس فراهم کنند.
پاپریزارعی درادامه به وضعیت حوزهبندی استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۹۸ درصد سطح استان حوزهبندی شده و ۵۴ درصد آن مورد تایید مرکز آمار ایران قرار گرفته است و مابقی نقشهها نیز در دست بررسی است.
وی با اشاره به تغییرات سریع در محدودههای شهری و روستایی، از جمله ایجاد معابر جدید، تغییر کاربریها و جابجایی جمعیت، بر ضرورت بروزرسانی مستمر نقشهها تاکید کرد و افزود: این تغییرات در مناطق خارج از شهر، به دلیل عدم طی تشریفات قانونی، با سرعت بیشتری رخ میدهد و نیازمند پایش مستمر است.