به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، نمایشگاه خوشنویسی نستعلیق با نمایش آثار مرحوم عزیز یوسفی، از اساتید انجمن خوشنویسان ایران، در تالار وحدت مهاباد برپا شد. در این نمایشگاه دو روزه آثاری با تلفیقی از ظرافت، دقت و عشق به هنر اصیل خوشنویسی ایرانی در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت.

مرحوم عزیز یوسفی در سانحه رانندگی جان باخت؛ اما آثار به‌جامانده از او همچنان می‌توانند نسل‌های تازه را با زیبایی و ظرافت خط نستعلیق آشنا کنند.