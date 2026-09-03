برپایی نمایشگاه خوشنویسی آثار مرحوم عزیز یوسفی در تالار وحدت مهاباد
نمایشگاه دو روزه خوشنویسی نستعلیق با نمایش آثار مرحوم عزیز یوسفی، از اساتید انجمن خوشنویسان ایران، در تالار وحدت مهاباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، نمایشگاه خوشنویسی نستعلیق با نمایش آثار مرحوم عزیز یوسفی، از اساتید انجمن خوشنویسان ایران، در تالار وحدت مهاباد برپا شد. در این نمایشگاه دو روزه آثاری با تلفیقی از ظرافت، دقت و عشق به هنر اصیل خوشنویسی ایرانی در معرض دید علاقهمندان قرار گرفت.
مرحوم عزیز یوسفی در سانحه رانندگی جان باخت؛ اما آثار بهجامانده از او همچنان میتوانند نسلهای تازه را با زیبایی و ظرافت خط نستعلیق آشنا کنند.
برپایی نمایشگاه خوشنویسی آثار مرحوم عزیز یوسفی در تالار وحدت مهاباد برپایی نمایشگاه خوشنویسی آثار مرحوم عزیز یوسفی در تالار وحدت مهاباد برپایی نمایشگاه خوشنویسی آثار مرحوم عزیز یوسفی در تالار وحدت مهاباد برپایی نمایشگاه خوشنویسی آثار مرحوم عزیز یوسفی در تالار وحدت مهاباد برپایی نمایشگاه خوشنویسی آثار مرحوم عزیز یوسفی در تالار وحدت مهاباد برپایی نمایشگاه خوشنویسی آثار مرحوم عزیز یوسفی در تالار وحدت مهاباد برپایی نمایشگاه خوشنویسی آثار مرحوم عزیز یوسفی در تالار وحدت مهاباد برپایی نمایشگاه خوشنویسی آثار مرحوم عزیز یوسفی در تالار وحدت مهاباد برپایی نمایشگاه خوشنویسی آثار مرحوم عزیز یوسفی در تالار وحدت مهاباد برپایی نمایشگاه خوشنویسی آثار مرحوم عزیز یوسفی در تالار وحدت مهاباد برپایی نمایشگاه خوشنویسی آثار مرحوم عزیز یوسفی در تالار وحدت مهاباد برپایی نمایشگاه خوشنویسی آثار مرحوم عزیز یوسفی در تالار وحدت مهاباد برپایی نمایشگاه خوشنویسی آثار مرحوم عزیز یوسفی در تالار وحدت مهاباد برپایی نمایشگاه خوشنویسی آثار مرحوم عزیز یوسفی در تالار وحدت مهاباد برپایی نمایشگاه خوشنویسی آثار مرحوم عزیز یوسفی در تالار وحدت مهاباد برپایی نمایشگاه خوشنویسی آثار مرحوم عزیز یوسفی در تالار وحدت مهاباد