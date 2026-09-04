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کشاورزان «مزرعه انقلاب» در آران و بیدگل، در کنار فعالیتهای روزانه خود در عرصه کشاورزی شبها نیز با برگزاری تجمعات، حمایت خود از انقلاب اسلامی را اعلام میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این کشاورزان که روزهای خود را در زمینهای کشاورزی و با تلاش برای تولید و تأمین بخشی از نیازهای اقتصادی سپری میکنند، شبها در کنار یکدیگر تجمع کرده و با حضور در خیابان، بر حمایت خود از انقلاب اسلامی تأکید دارند.
حاضران در این تجمعات اعلام کردند که با وجود مشکلات و سختیهای موجود، همچنان پشتوانه انقلاب اسلامی هستند و حضورشان در خیابان را نشانهای از پایبندی و حمایت خود از انقلاب میدانند.