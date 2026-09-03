رئیس هیات ورزش دانش آموزی استان کرمانشاه از برگزاری مسابقه‌های ورزشی دانش آموزی غرب کشور در رشته‌های تنیس روی میز، بدمینتون و شنا به میزبانی کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مراد زارعی با بیان اینکه سی و پنجمین دوره مسابقه‌های ورزشی دانش آموزی کشور درحال برگزاری است گفت: این مسابقه‌ها در شش منطقه کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: دانش آموزان دختر و پسر سراسر کشور در رشته‌های تنیس روی میز، والیبال، فوتسال، بسکتبال، هندبال، بدمینتون، شنا و دو رشته فوتبال هفت نفره و داژبال برای مدارس روستایی و عشایری در این دوره از مسابقه‌ها با هم رقابت می‌کنند.

زارعی گفت: میزبانی رقابت‌های تنیس روی میز، بدمینتون و شنا به استان کرمانشاه، رشته‌های والیبال و فوتسال به استان کردستان و بسکتبال و هندبال به استان همدان داده شده است.

وی با بیان اینکه رقابت‌های بخش دختران و پسران در رشته‌های تنیس روی میز، بدمینتون و شنا در کرمانشاه آغاز شده است.

به گفته این مسئول، نفرات و تیم‌های برگزیده این رقابت‌ها به مرحله کشوری اعزام می شوند.