به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ احمد راستینه، نماینده مردم شهرکرد و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل جلسه این کمیسیون در جهت رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان درباره لایحه نظام جامع باشگاه داری، با حضور وزارت ورزش و جوانان، سازمان صداوسیما، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی قم و سایر نهاد‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط، گفت: از مهم‌ترین ابهامات مطرح شده بحث «ضوابط حاکم بر تشکیل و فعالیت کانون‌های هواداری ورزشی» است که در این خصوص سازوکار اساسنامه کانون‌های مذبور و ضابطه‌هایی که باید برای این اساسنامه پیش‌بینی شود، از جمله ضوابط مالی و ادارهٔ کانون‌ها مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: همچنین درخصوص واگذاری زمین جهت ایجاد پروژه‌های ورزشی به افراد سرمایه‌گذار از محل اعتبار مالیاتی ابهاماتی مطرح بود، از جمله اینکه سازوکار فسخ قرارداد درصورت عدم انجام تعهدات چگونه باید باشد؟ که در کمیسیون مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار گرفت.

ضرورت تعیین شفاف حقوق ذی‌نفعان در موضوع حق‌پخش؛ پایان ابهامات در رابطه با فدراسیون‌ها و صداوسیما

راستینه گفت: در این نشست درخصوص حق‌پخش و حقوق باشگاه‌ها و سایر ذی‌نفعان رویداد‌های ورزشی از فدراسیون‌ها گرفته تا سازمان لیگ، وزارت ورزش و صداوسیما مباحثی مطرح و مقرر شد حقوق ذی‌نفعان درموضوع حق‌پخش به‌صورت شفاف در قانون مشخص شود، تا ابهام گرفته شده توسط شورای نگهبان برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه سایر ابهامات و موارد مطرح شده درخصوص لایحه نظام جامع باشگاه داری نیز به همین ترتیب مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار گرفت، افزود: بعد از تفاهمات انجام شده میان دستگاه‌های ذی‌ربط، مقرر شد که با رفع ایرادات و ابهامات، این لایحه که با رأی نمایندگان مجلس نهایی شده است، هرچه سریع‌تر برای رفع ایرادات شورای نگهبان به صحن مجلس ارجاع شود.