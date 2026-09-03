\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u0632 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647 \u00ab\u062f\u06cc\u0627\u0631 \u0645\u0627\u062f\u0631\u06cc\u00bb \u0631\u0648\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0632\u0648\u062c \u0648 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647 \u00ab\u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631 \u062f\u0641\u0627\u0639\u06cc\u00bb \u0631\u0648\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0631\u062f \u067e\u062e\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n