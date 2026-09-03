سخنگوی شرکت آب و فاضلاب کاشان، از مصرف سالانه ۵۲ میلیون مترمکعب آب در شهرستان‌های کاشان و آران‌وبیدگل خبر داد.

️به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گفته مهدی جعفرزاده، شرکت آبفا در حال حاضر به ۱۹۶ هزار و ۲۸۲ مشترک خدمات‌رسانی می‌کند و گستره شبکه تحت پوشش این شرکت حدود ۸۰ تا ۹۰ کیلومتر است.

تأمین آب این دو شهرستان از طریق ۲۱۴ حلقه چاه و ۱۳ چشمه انجام می‌شود.

از مجموع ۵۲ میلیون مترمکعب آب مصرفی سالانه، حدود ۱۲ میلیون مترمکعب از آب زاینده‌رود تأمین شده و بخش عمده نیاز آبی از منابع زیرزمینی منطقه تأمین می‌شود.