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سخنگوی شرکت آب و فاضلاب کاشان، از مصرف سالانه ۵۲ میلیون مترمکعب آب در شهرستانهای کاشان و آرانوبیدگل خبر داد.
️به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گفته مهدی جعفرزاده، شرکت آبفا در حال حاضر به ۱۹۶ هزار و ۲۸۲ مشترک خدماترسانی میکند و گستره شبکه تحت پوشش این شرکت حدود ۸۰ تا ۹۰ کیلومتر است.
تأمین آب این دو شهرستان از طریق ۲۱۴ حلقه چاه و ۱۳ چشمه انجام میشود.
از مجموع ۵۲ میلیون مترمکعب آب مصرفی سالانه، حدود ۱۲ میلیون مترمکعب از آب زایندهرود تأمین شده و بخش عمده نیاز آبی از منابع زیرزمینی منطقه تأمین میشود.