به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات و نماینده ایران به این شرح است:

** دور گروهی - پنج شنبه ۱۲ شهریور:

* گروه یک:

ایران الف (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) ۲ - ۰ ازبکستان (ست‌ها: ۲۱ - ۳ و ۲۱ - ۱۳)

- تیم ایران الف پیش از این ۲ - ۰ تیم نیوزیلند را شکست داد و ۰ - ۲ مغلوب چین شد.

- تیم‌های ایران الف با ۵ و چین با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های ازبکستان با ۲ و نیوزیلند با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه چهار:

ایران ب (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) - عمان

- تیم ایران ب پیش از این ۲ - ۰ تیم قزاقستان را شکست داد و ۰ - ۲ از استرالیا شکست خورد.

- تیم‌های استرالیا با ۴ و ایران ب با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های عمان و قزاقستان با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۴، تیم استرالیا دو با شکست استرالیا یک قهرمان شد و تیم ایران الف (عباس پورعسگری-علیرضا آقاجانی) به مقام سوم رسید. در این دوره تیم ایران ب (امیرعلی قلعه نوی- حبیب اکبرزاده) در دور یک هشتم نهایی حذف شد و تیم ایران ج (بهمن سالمی-ابوالحسن خاکی‌زاده) نیز در دور یک چهارم نهایی از رقابت‌ها کنار رفت.

در تاریخ والیبال ساحلی قهرمانی آسیا که از سال ۲۰۰۲ سابقه برگزاری دارد، تیم استرالیا با ۷ قهرمانی، ۴ نایب قهرمانی و ۴ سومی رکورد دار است و تیم اندونزی با ۴ قهرمانی ۳ نایب قهرمانی و ۲ سومی در رده دوم و چین با ۳ قهرمانی ۶ نایب قهرمانی و ۵ مقام سومی در رده سوم قرار دارند. تیم قطر با ۳ قهرمانی و ۲ سومی در رده چهارم است و تیم‌های نیوزیلند و ایران با ۲ قهرمانی و نایب قهرمانی و یک سومی در رده پنجم مشترک هستند.

در سال ۲۰۱۱ تیم ایران با ترکیب آق محمد سلاق و پرویز فرخی و در سال ۲۰۱۷ تیم ایران با ترکیب بهمن سالمی و رحمانم رئوفی به مقام قهرمانی رسیده‌اند. در سال ۲۰۱۸ نیز تیم ایران با ترکیب آرش وکیلی و بهمن سالمی به مقام نایب قهرمانی رسید. در سال ۲۰۲۰ تیم ایران یک با ترکیب بهمن سالمی و آرش وکیلی و تیم ایران سه متشکل از جواد فیروزپور و علیرضا آقاجانی در دور یک هشتم نهایی حذف شدند و تیم ایران دو با ترکیب رحمان رئوفی و عبدالحامد میرزاعلی از دور یک چهارم نهایی از دور مسابقات کنار رفت. در سال ۲۰۲۱ تیم ایران یک با ترکیب عبدالحامد میرزاعلی و علیرضا آقاجانی در دور یک هشتم نهایی و ایران سه متشکل از سینا شوکتی و مجتبی آرو در دور یک چهارم نهایی از دور مسابقات کنار رفتند و تیم ایران دو با زوج بهمن سالمی و ابوالحسن خاکی‌زاده نایب قهرمان شد. در سال ۲۰۲۲ تیم ایران الف با ترکیب عبدالحامد میرزاعلی و آرش وکیلی چهارم شد و تیم‌های ایران دو با ترکیب بهمن سالمی و علیرضا آقاجانی و ایران سه با ترکیب سینا شوکتی و عباس پورعسگری در دور یک هشتم نهایی و تیم ایران چهار با ترکیب مجتبی آرو و مهدی محفوظی در دور گروهی حذف شدند. در سال ۲۰۲۳ تیم ایران یک با ترکیب بهمن سالمی و سینا شوکتی چهارم شد و تیم ایران سه با ترکیب مهدی محفوظی و ضرغام منصوری در دور یک هشتم نهایی حذف شد. تیم ایران دو با ترکیب عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی در دور گروهی از رقابت‌ها کنار رفت. در سال ۲۰۲۴ تیم ایران یک با ترکیب عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی به مدال برنز رسید. تیم‌های ایران سه با ترکیب بهمن سالمی و ابوالحسن خاکی‌زاده در دور یک چهارم نهایی و ایران دو متشکل از امیرعلی قلعه نوعی و حبیب اکبرزاده در دور یک هشتم نهایی حذف شدند.