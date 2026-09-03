به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف گفت: همچنین با قول مساعد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در سال آینده نیز جذب دانشجو در مقطع کارشناسی رشته پرستاری در این موسسه انجام خواهد شد.

امیررضا وکیلیان، افزود:به‌منظور ارتقای موسسه آموزش عالی سلامت شهرستان خواف به دانشکده علوم پزشکی و همچنین اخذ مجوز جذب دانشجو در رشته کارشناسی پرستاری، اعضای هیئت بورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر سلیمانی و دکتر مسعودی علوی به همراه دکتر قوامی مدیر آموزش و دکتر بخشی مدیر گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از بیمارستان ۲۲ بهمن و تجهیزات و امکانات موسسه آموزش عالی سلامت بازدید کردند.

وکیلیان بیان کرد:در ابتدای این بازدید که با حضور نصرالله باعقیده و حامد ایلخانی، اعضای دفتر نماینده شهرستان خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی و یحیی براتی معاون سیاسی، امنیتی فرمانداری خواف همراه بود، گزارشی از وضعیت جمعیتی شهرستان خواف، فعالیت معادن سنگ آهن سنگان و خدمات درمانی بیمارستان ۲۲ بهمن ارائه شد.

وی گفت: در ادامه، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فعلی موسسه آموزش عالی سلامت، تعداد رشته‌های موجود، تعداد دانشجویان جذب‌شده و وضعیت رفاهی و آموزشی این مجموعه تشریح شد .

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف خاطرنشان کرد: در پایان، پس از بازدید ازطرح گسترش فضای فیزیکی مؤسسه آموزش عالی سلامت، با پرسنل و کارکنان این مجموعه گفت‌و‌گو و در خصوص واگذاری مجوز جذب دانشجوی کارشناسی پرستاری و همچنین ارتقای موسسه به دانشکده علوم پزشکی رایزنی شد.