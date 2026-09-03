رئیس دانشگاه شریف گفت: مردم از دانشجویان دانشگاه شریف به عنوان نخبگان جامعه انتظار راه حل دارند,شما دانشجویان باید در دوران جنگ اقتصادی و علمی عزت و رفاه را برای مردم بسازید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس دانشگاه شریف گفت: مردم از دانشجویان دانشگاه شریف به عنوان نخبگان جامعه انتظار راه حل دارند,شما دانشجویان باید در دوران جنگ اقتصادی و علمی عزت و رفاه را برای مردم بسازید.

تجریشی در آیین دانش آموختگی دانشگاه صنعتی شریف افزود: مردم از شما، به‌عنوان نخبگان جامعه، انتظار راه‌حل دارند. شما باید مشکل‌گشا باشید، نه صرفا نظاره‌گر و منتقد. شما باید با دانش خود سفره‌ای را باز کنید یا چراغی را روشن نگه دارید.

وی گفت: اطرافتان نگاه کنید. ممکن است برخی از شما تصمیم به رفتن گرفته باشند. تصمیم رفتن از این آب و خاک، رفتن تابو نیست، اما فراموشی گناه است. هر کجای دنیا که هستید، نام شریف و نام ایران را با خود ببرید و برگردید؛ دست‌پر برگردید، به مردم خود خدمت کنید، به مملکت خود خدمت کنید.

تجریشی بیان کرد: آنهایی هم که می‌مانند، بدانند که ساختن سخت است، اما ممکن است. همان‌طور که پدران شما در دوران دفاع مقدس امنیت را ساختند، شما نیز باید در دوران جنگ اقتصادی و علمی ـ جنگی که در حال حاضر هست ـ عزت و رفاه را بسازید.