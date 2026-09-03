شهردار منطقه ۹ تبریز از اجرای گسترده طرح‌های توسعه فضای سبز و احداث پارک‌های جدید در این منطقه خبر داد و گفت:مجموع این طرح‌ها در مساحتی بالغ بر ۴۸ هزار و ۶۰۰ مترمربع در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، اکبر دنیادوست با تشریح اقدامات انجام‌ شده در حوزه فضای سبز اظهار کرد:احداث پارک کودک به مساحت ۸ هزار و ۶۰۰ مترمربع و اجرای فاز دوم پارک خانواده در مساحتی بالغ بر ۲۹ هزار مترمربع از مهمترین طرح های توسعه فضا‌های عمومی در این منطقه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به طرح پارک خبرنگار افزود:این پارک در زمینی به مساحت ۹ هزار مترمربع در حال احداث بوده و هم‌اکنون به پیشرفت فیزیکی حدود ۶۰ درصدی رسیده است که با تامین اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی پیش‌بینی می‌شود طی دو ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای احداث پارکی جدید در پشت بیمارستان کودکان مردانی‌آذر خبر داد و گفت: این پارک در مساحتی حدود ۳ هکتار با نام استاد مردانی‌آذر احداث خواهد شد.

دنیادوست در ادامه به اقدامات ساماندهی عرصه‌های شهری اشاره کرد و افزود: در راستای حذف نخاله‌ریزی و ارتقای کیفیت محیطی، حدود ۳ هزار مترمربع از حاشیه اتوبان پیامبر اعظم (ص) پاکسازی و نخاله‌برداری شده و در ادامه عملیات درختکاری با کاشت ۲۰۰ اصله درخت در این محدوده اجرا شده است. همچنین توسعه فضای سبز به‌ صورت انبوه‌کاری در حاشیه این اتوبان تداوم دارد.

وی از اجرای طرح توسعه فضای سبز در رفوژ میانی خیابان شیخ شهاب‌الدین اهری تا پل شهدای قره‌داغ خبر داد و گفت: این طرح در مساحتی بالغ بر یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع اجرا شده و طی آن ۲۶۰ اصله درخت متناسب با گونه غالب منطقه کاشته شده است.

شهردار منطقه ۹ تبریز با اشاره به وضعیت موجود فضای سبز منطقه تصریح کرد: در حال حاضر مساحت کل فضای سبز این منطقه ۹۷.۷ هکتار و مساحت پارک‌ها ۱۳.۷۷ هکتار است. با احتساب جمعیت حدود ۵ هزار نفری، سرانه فضای سبز کلی ۱۹۴ مترمربع و سرانه فضای سبز پارکی ۱۳.۷۷ مترمربع به ازای هر نفر است.

وی به توسعه زیرساخت‌های رفاهی در پارک‌ها اشاره کرد و گفت: یک باب سرویس بهداشتی در پارک خانواده به بهره‌برداری رسیده و یک مجموعه دیگر نیز در بوستان نشاط احداث شده که در مجموع شامل ۹ چشمه سرویس بهداشتی است.

وی با تاکید بر نقش فضا‌های سبز در ارتقای کیفیت زندگی شهری خاطرنشان کرد: توسعه کمی و کیفی پارک‌ها و فضا‌های سبز، علاوه بر بهبود منظر شهری، بستر مناسبی برای نشاط اجتماعی و گذران اوقات فراغت شهروندان فراهم می‌کند.

دنیادوست با اشاره به اعتبارات تخصیص‌ یافته به طرح ها افزود: برای احداث پارک در مجموعه مادر و کودک ۲۰ میلیارد تومان و برای اجرای خود طرح مادر و کودک نیز ۲۰ میلیارد تومان هزینه در نظر گرفته شده است. همچنین برای فاز دوم پارک خانواده شهرک خاوران ۲۰ میلیارد تومان اعتبار اولیه اختصاص یافته است که در کنار سایر طرح ها، نشان‌دهنده رویکرد جدی مدیریت شهری منطقه ۹ در توسعه زیرساخت‌های سبز و رفاهی است.