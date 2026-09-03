معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از شناسایی ۶ هزار و ۴۰۸ مورد مشکوک به فشار خون و دیابت در جمعیت بالای ۳۰ سال کاشان و آران و بیدگل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی دلاوری افزود: همچنین ۴۷ هزار و ۲۶۲ بیمار مبتلا به فشار خون در این منطقه شناسایی شده‌اند.

وی گفت: غربالگری‌های انجام شده با هدف شناسایی عوامل خطر بیماری‌های قلبی و عروقی، فشار خون و دیابت صورت گرفته و از مجموع افراد غربالگری شده، سه هزار و ۹۷۵ مورد مشکوک به فشار خون و ۲ هزار و ۴۳۳ مورد مشکوک به دیابت تشخیص داده شدند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به آمار کلی بیماران در منطقه کاشان بیان کرد: در مجموع ۴۷ هزار و ۲۶۲ بیمار مبتلا به فشار خون در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل شناسایی شده‌اند که از این تعداد، ۶۵ درصد خدمات ماهانه غیرپزشکی و ۵۸ درصد خدمات ماهانه پزشک دریافت می‌کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در ادامه به فعالیت‌های نظارتی این حوزه پرداخت و گفت: بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی به صورت مستمر و در مناسبت‌هایی نظیر نوروز، رمضان، محرم و اربعین، صورت می‌گیرد که نقش موثری در پیشگیری از طغیان‌های ناشی از مسمومیت‌های غذایی و آبی داشته است.

وی تاکید کرد: جلوگیری از ورود مواد غذایی ناسالم به چرخه مصرف، نه تنها از بروز بیماری‌ها و طغیان‌های احتمالی پیشگیری می‌کند، بلکه از منظر حفظ سلامت عمومی و مقابله با تهدید‌های زیستی نیز حائز اهمیت است.