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رئیس کل دادگستری اصفهان از صدور دستور توقف فوری فعالیت معادن فاقد پروانه در محدوده گنبد باز نطنز تا تعیین تکلیف توسط مراجع ذیصلاح خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری اصفهان گفت: در پی مطالبات و درخواستهای مکرر مردم شهرستان نطنز مبنی بر فعالیت غیر قانونی برخی معادن در محدوده این شهرستان، جلسه فوقالعاده شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی با حضور مسئولان قضائی و مراجع ذیصلاح در شهرستان نطنز تشکیل و آخرین وضع معادن شهرستان و نحوه تمدید پروانه بهرهبرداری برخی معادن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری اصفهان افزود: با توجه به عدم تمدید پروانه بهرهبرداری معادن مجاور گنبد باز دستور توقف فوری هر گونه فعالیت معدنی در این محدوده تا تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم وفق قانون و مقررات از سوی مراجع ذیصلاح صادر شد.
جعفری گفت: مراجع ذیصلاح با همکاری نیروی انتظامی شهرستان با نظارت دقیق و مستمر بر عدم انجام هر گونه فعالیت غیرمجاز در این معادن را در دستور کار خواهند داشت.
وی افزود: درباره معدن شفق روستای اوره نیز مقرر شده هیئتی متشکل از روسای ادارات صنعت معدن و تجارت، حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آب به همراه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان با حضور در محل موارد مطروحه در نامه سازمان نظام مهندسی معدن را به صورت میدانی بررسی کنند تا نتایج این بررسی پس از ارزیابی دقیق وضع معدن و انطباق فعالیتهای انجام شده با ضوابط و مقرارات مربوطه در تصمیمگیریهای بعدی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: هرگونه فعالیت و بهرهبرداری معدنی در سطح استان و به ویژه محدوده شهرها و روستاها تنها با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح امکانپذیر بوده و داستانهای عمومی و انقلاب حوزههای قضائی از باب حفظ حقوق عامه نظارت عالیه در اینباره خواهند داشت.