به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری اصفهان گفت: در پی مطالبات و درخواست‌های مکرر مردم شهرستان نطنز مبنی بر فعالیت غیر قانونی برخی معادن در محدوده این شهرستان، جلسه فوق‌العاده شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با حضور مسئولان قضائی و مراجع ذی‌صلاح در شهرستان نطنز تشکیل و آخرین وضع معادن شهرستان و نحوه تمدید پروانه بهره‌برداری برخی معادن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری اصفهان افزود: با توجه به عدم تمدید پروانه بهره‌برداری معادن مجاور گنبد باز دستور توقف فوری هر گونه فعالیت معدنی در این محدوده تا تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم وفق قانون و مقررات از سوی مراجع ذی‌صلاح صادر شد.

جعفری گفت: مراجع ذی‌صلاح با همکاری نیروی انتظامی شهرستان با نظارت دقیق و مستمر بر عدم انجام هر گونه فعالیت غیرمجاز در این معادن را در دستور کار خواهند داشت.

وی افزود: درباره معدن شفق روستای اوره نیز مقرر شده هیئتی متشکل از روسای ادارات صنعت معدن و تجارت، حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آب به همراه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان با حضور در محل موارد مطروحه در نامه سازمان نظام مهندسی معدن را به صورت میدانی بررسی کنند تا نتایج این بررسی پس از ارزیابی دقیق وضع معدن و انطباق فعالیت‌های انجام شده با ضوابط و مقرارات مربوطه در تصمیم‌گیری‌های بعدی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: هرگونه فعالیت و بهره‌برداری معدنی در سطح استان و به ویژه محدوده شهر‌ها و روستا‌ها تنها با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح امکان‌پذیر بوده و داستان‌های عمومی و انقلاب حوزه‌های قضائی از باب حفظ حقوق عامه نظارت عالیه در اینباره خواهند داشت.