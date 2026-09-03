فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کیش، گفت: باید با استفاده از شیوه‌های نو و متناسب با ذائقه نسل جدید، فرهنگ دفاع مقدس را به آنان در جامعه منتقل کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ محمد میرزاده در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی ویژه برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: در اجرای برنامه های این هفته باید از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی کیش استفاده شود و نباید اجرای آنها محدود به برگزاری چند مراسم رسمی باشد.

او از همکاری دستگاه‌های مختلف به ویژه صداو سیمای کیش در انعکاس رشادت نیرو‌های مسلح و حضور ساکنان کیش در اجتماع مردمی شبانه قدردانی کرد و گفت: باید برای ارائه خدمات فرهنگی و ترویج ارزش‌های دفاع مقدس از فرصت‌ها استفاده کنیم.

سرهنگ میرزاده با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه فضاسازی شهری، خاطرنشان کرد: با استفاده از ظرفیت‌های دیداری می‌توان مفاهیم و ارزش‌های فرهنگ دفاع مقدس را به شکلی جذاب و اثرگذار به مخاطبان منتقل کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی تأکید کرد و گفت: برگزاری رویداد‌های مجازی، تولید محتوای خلاقانه و استفاده از قالب‌هایی که با ذائقه نسل جدید همخوانی دارد، می‌تواند در معرفی ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال این فرهنگ به نسل جوان مؤثر باشد.

سرهنگ محمد میرزاده، برگزاری نمایشگاه‌های ساحلی، مسابقات ورزشی، برنامه‌های فرهنگی مساجد و برنامه‌های مرتبط با بسیج و نیرو‌های نظامی را از دیگر ظرفیت‌های قابل استفاده در این ایام عنوان کرد و گفت: مدارس و دانش‌آموزان باید سهم مهمی در اجرای برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس داشته باشند.

او اجرای برنامه‌های خیابانی، اجتماع مردمی شبانه و برنامه‌های حماسی با حضور گسترده مردم را نیز مؤثر دانست.

نشست برنامه ریزی و هماهنگی ویژه برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور نماینده سازمان منطقه آزاد کیش، صداوسیما، فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی، پایگاه پدافند هوایی و اداره آموزش و پرورش کیش برگزار شد.