مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی از ثبت ۳۷ هزار رقبه استان در سامانه موقوفات کشور خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت الاسلام ناصر جوانبخت با اشاره به نامگذاری ۷ تا ۱۳ شهریور به نام هفته وقف با اشاره به اهمیت تبیین عملکرد اداره اوقاف در اجرای نیات واقفان افزود: دغدغه‌های اصلی خیران، اطمینان خاطر از صحت و اثربخشی کمک‌هایشان است لذا طبق دستورالعمل ابلاغی سازمان عملکرد و هزینه کرد موقوفات باید به اطلاع مردم رسانده شود تا از محل اجرای نیات آگاه شوند.

وی با اشاره به فراوانی نیت واقفان گفت: بیش از ۶۰ درصد از نیات واقفان استان مذهبی بوده که طی یک سال گذشته بیش از ۴۶ میلیارد تومان در حوزه مساجد و بقاع متبرکه استان اجرای نیت شده است.

حجت الاسلام جوانبخت با اشاره به تاکید سازمان اوقاف بر افزایش بهره‌وری اقتصادی و درآمدزایی از موقوفات گفت: طی یک سال گذشته درآمد موقوفات استان به بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی ادامه داد: در راستای افزایش بهره‌وری اقتصادی، ۲۵ پروژه عمرانی توسط اوقاف استان در حال اجرا و یا در آستانه افتتاح است.

مدیرکل اوقاف استان راه اندازی فاز اول و دوم گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی در امام زاده غریب حسن ارومیه را یکی از این ۲۵ پروژه‌ اعلام کرد و گفت: طی یک سال گذشته مبلغ ۸ میلیارد تومان از محل فروش ۳۸ تن توت فرنگی از فاز یک این گلخانه درآمدزایی شده است که فاز دوم این گلخانه نیز با هزینه کرد ۲۰ میلیارد تومان طی هفته وقف به طور رسمی به بهره برداری می‌رسد.

وی همچنین احداث مجتمع درمانی، رفاهی و تجاری در تقاطع شورا در ارومیه را از دیگر پروژه‌های مشارکتی اوقاف و بخش خصوصی اعلام کرد و افزود: عرصه این مرکز درمانی، رفاهی به ارزش ۴۵۰ میلیارد تومان موقوفه بوده و مقرر شده بخش خصوصی نیز با آورده ۲ هزار میلیارد تومان در ۸ طبقه طی ۵ سال این پروژه را به بهره برداری برساند.