در سال تحصیلی جدید، ۸۹ طرح آموزشی در استان اصفهان برای استفاده ۱۷ هزار دانش آموز تحویل آموزش و پرورش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ناصر فتحی مدیر کل نوسازی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان در حاشیه افتتاح سالن ورزشی چند منظوره در کاشان گفت: همچنین استاندارد سازی سامانه گرمایشی ۵۰۰ کلاس درس در استان اصفهان تا پایان تابستان محقق می‌شود.

مدیر عامل خیرین مدرسه ساز کاشان هم گفت: برای تجهیز و بهره برداری از این سالن ورزشی چند منظوره به هزار و ۴۸۰ متر مربع ۴۸۰ میلیارد ریال توسط پروفسور عدالت خیر کاشانی هزینه شده است.

محمد کتابچی افزود: این سالن ورزشی ۱۴۸۰ متر مربع فضای سرپوشیده و ۲۰۰ متر مربع فضای جانبی دارد.