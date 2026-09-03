اطلاعیه انفجار کنترل شده در جاسک هرمزگان؛ ۱۲ شهریور ۱۴۰۵

فرمانداری جاسک در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، امروز پنجشنبه ۱۲ شهریور، مهمات جنگی باقی مانده از دشمن، در شهرستان جاسک منهدم می‌شود.