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فرمانداری جاسک در اطلاعیهای اعلام کرد، امروز پنجشنبه ۱۲ شهریور، مهمات جنگی باقی مانده از دشمن، در شهرستان جاسک منهدم میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرماندار جاسک گفت: عملیات انفجارهای کنترلشده مهمات باقی مانده از دشمن، در جاسک امروز پنجشنبه دوازدهم شهریورماه تا ساعت ۱۶ ادامه دارد.
احمد جمال الدینی افزود: مردم نگران صداهای انفجار نباشند و از نزدیک شدن به محدودههای مشخص شده انفجار خودداری کنند.
شهرستان جاسک شرقیترین شهرستان هرمزگان در نوار ساحلی دریای مکران است و مرکز آن از بندرعباس ۳۳۰ کیلومتر فاصله دارد.
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