رییس اداره نگهداری راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: ارتقای ایمنی و نوسازی زیرساخت‌های جاده‌ای در محورهای منتهی به مرزها به عنوان پیشران توسعه اقتصادی و تسهیل تردد زائران و مسافران، در کانون توجه قرار دارد؛ در همین راستا، امسال، ۷۰ کیلومتر از مسیرهای استراتژیک مرزی در استان بهسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امیر اصغری، افزود: پروژه‌های راهداری استان با اولویت‌بندی محورهای شریانی و مرزی طراحی و اجرا می‌شوند تا زیرساخت‌های جاده‌ای متناسب با حجم بالای ترددها، بهسازی و تقویت شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌گرفته در این باره اضافه کرد: در مجموع ۴۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان با تخصیص اعتباری بیش از ۱۶ هزار میلیارد ریال، لکه‌گیری و روکش آسفالت شده است.

رییس اداره نگهداری راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی ادامه داد: از این میزان عملیات گسترده، سهم محورهای منتهی به مرزها مطلوب بوده است که با هدف ارتقای شاخص‌های ایمنی، بهبود کیفیت رویه آسفالت و تسهیل تردد در این شریان‌های حیاتیِ اقتصادی انجام گرفته تا دسترسی به پایانه‌های مرزی استان تسهیل شود.

وی از تداوم نهضت بهسازی جاده‌های استان خبر داد و افزود: عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت در ۲۰۰ کیلومتر دیگر از محورهای استان با اعتبار هشت هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال در دست اقدام است که با تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها، مجموع طول محورهای تحت پوشش عملیات نگهداری در استان به ۶۰۰ کیلومتر می رسد.

اصغری خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری اصلی این اداره‌کل، افزایش طول عمر مفید جاده‌ها، ارتقای ایمنی سفرهای جاده‌ای و فراهم‌سازی بستری مناسب برای تردد ایمن کاربران جاده‌ای است که با جدیت و نظارت مستمر در دستور کار قرار دارد.