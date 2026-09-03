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مدیرکل ثبت احوال کردستان گفت: در یکسال اخیر هشت هزار و ۸۵۲ واقعه ولادت پسران و هشت هزار و ۲۱۷ مورد واقعه ولادت دختران در استان به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، جوکار اظهار داشت: طی یک سال اخیر درخواست کارت هوشمند ملی ۳۴ هزار و ۸۲۹ مورد، کارتهای تحویل شده، هشت هزار و ۹۱۲ مورد و کارتهای صادر شده هشت هزار و ۶۵۷ مورد بوده است.
وی افزود: ۷۳ هزار و ۳۲۹ جلد شناسنامه نیز صادر و به متقاضیان تحویل شده است.
جوکار با اشاره به صدور گواهی انحصار وراثت برای تمام فوتهایی که در پایگاه ثبتاحوال به ثبت میرسدگفت: بعد از گذشت ۲۰ روز از ثبت وفات بدون نیاز به درخواست بازماندگان گواهی انحصار وراثت براساس اطلاعات موجود در پایگاه سببی و نسبی، سازمان صادر و از طریق سامانه ابلاغ گواهی انحصار وراثت سازمان ثبت احوال و درگاه سهیم به وراث و ذینفعان ابلاغ میشود.