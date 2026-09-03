فصل سوم مستند مسابقه «بومگرد»، مجموعه‌های «باغ سرهنگ»، «لوپن ۱ و ۲» و مستند «راز استخوان‌ها»، خبر‌های کوتاه امروز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فصل سوم مستند مسابقه «بومگرد» جمعه هر هفته ساعت ۲۲:۰۰ از شبکه فراتر پخش و روز بعد ساعت ۱۴:۰۰ بازپخش می‌شود.

نمایش ظرفیت‌های اشتغال و کسب‌وکار‌های روستایی و سنت‌ها، آداب و رسوم اقوام مختلف ایران موضوع این برنامه است.

پخش مجموعه «باغ سرهنگ»، ۱۴ شهریور از شبکه تهران آغاز می‌شود.

این مجموعه طنز داستان فردی است که در آستانه ازدواج با مخالفت پدرش روبه رو می‌شود.

شبکه تماشا مجموعه‌های «لوپن ۱ و ۲» را امشب و فردا شب از ساعت ۲۴ تا ۶ پخش می‌کند.

این مجموعه داستان سارقی است که تصمیم می‌گیرد به تلافی بلایی که خانواده‌ای ثروتمند بر سر پدرش آوردند، از آن‌ها انتقام بگیرد.

«راز استخوان‌ها» ۱۴ تا ۱۶ شهریور، ساعت ۱۶ از شبکه چهار پخش و روز بعد ساعت ۷ بازپخش می‌شود.

این مستند، محصول ۲۰۱۴ چگونگی تسلط مهره‌داران بر زیستگاه‌های زمین را بررسی می‌کند.