امیررضا صحرایی در دومین مبارزه خود در رقابت‌های کشتی سریوم با برتری مقابل حریفی از تاجیکستان راهی مرحله بعد شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین نتایج نمایندگان ایران در بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان به این شرح است:



نخستین پیروزی طناب‌کشی چهار نفره ایران مقابل قرقیزستان

تیم طناب‌کشی چهار نفره ایران در نخستین دیدار خود برابر تیم قرقیزستان به میدان رفت و با کسب پیروزی، شروع موفقی در این رقابت‌ها داشت.

سجاد سلطانی دوم شد؛ رحمانی در رده ششم

در رقابت‌های قوی‌ترین مردان و در چهارمین آیتم مسابقات، ورزشکاران در بخش نگه‌داشتن گرز ۲۰ کیلوگرمی به رقابت پرداختند. در این آیتم، سجاد سلطانی‌نژاد با عملکردی موفق در جایگاه دوم قرار گرفت و فرامرز رحمانی نیز رتبه ششم را از میان ۱۹ شرکت‌کننده به خود اختصاص داد.

شکست تبرک و حذف کرمی در مچ‌اندازی

پس از پیروزی‌های اولیه، خانم تبرک در نخستین شکست خود در رقابت‌های مچ‌اندازی، مقابل نماینده روسیه نتیجه را واگذار کرد.

همچنین خانم کرمی با ثبت دو شکست، از ادامه رقابت‌ها در بخش چپ‌دست‌ها کنار رفت.

قرعه‌کشی اسب‌های سوارکاران کمانگیری روی اسب برگزار شد

مراسم قرعه‌کشی اسب‌های سوارکاران شرکت‌کننده در مسابقات کمانگیری روی اسب، از رقابت‌های ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان، با حضور رضا زندیخاری، رئیس فدراسیون آسیایی کمانگیری روی اسب برگزار شد.

این رقابت‌ها در منطقه کرچین قرقیزستان در حال برگزاری است و اسب‌های اختصاص‌یافته به سوارکاران با انجام قرعه‌کشی مشخص شد تا ورزشکاران با اسب‌های تعیین‌شده وارد میدان رقابت شوند.

مسابقات کمانگیری روی اسب در سبک قرقیزی و در پیستی به طول ۱۰۰ متر برگزار می‌شود و اهداف در فواصل ۲۵ متری قرار دارند.

امروز در بخش بانوان، آروشا صادقی، عسل قیاسی و فاطمه امیرسالاری به نمایندگی از ایران به مصاف حریفان خود خواهند رفت.